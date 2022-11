Tổng thống V.Putin: Nga luôn ủng hộ Cuba trên trường quốc tế

Ngày 22-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định: “Liên Xô trước đây và Nga ngày nay luôn ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ quyền. Chúng tôi lên tiếng chống lại tất cả các biện pháp trừng phạt, cấm vận, bao vây... Chúng tôi luôn ủng hộ Cuba trên trường quốc tế và chúng tôi thấy rằng Cuba cũng có quan điểm tương tự đối với Nga”. Ông Putin nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Nga và Cuba cần tăng cường hợp tác dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống. Về phần mình, Chủ tịch Diaz-Canel cho biết, Cuba đánh giá cao những nỗ lực và vai trò của Nga trong việc định hướng thế giới theo hướng đa cực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Nga. Trước khi tiến hành hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Diaz-Canel đã tham dự lễ khánh thành tượng đài lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro tại Moskva.

Israel phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên

Bộ Nông nghiệp Israel ngày 22-11 xác nhận đã phát hiện một trang trại gà tây ở Kibbutz Shluhot, miền Bắc Israel, có nhiều gia cầm bị nhiễm cúm gia cầm chủng H5N1.

Những con gà tây bị phát hiện nhiễm bệnh khi được đưa tới một lò mổ tại khu vực. Ngay lập tức, cơ sở này và tất cả các trang trại gà tây nằm trong bán kính 10km đã được cách ly để phòng dịch. Bộ Nông nghiệp Israel đang thực hiện các quy trình ngăn chặn nguy cơ virus H5N1 lây lan ra xa hơn. Cơ quan này cũng đã thông báo tới Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý Công viên và Thiên nhiên để phối hợp hành động. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Israel cũng khẳng định việc tiêu thụ trứng và gia cầm vẫn an toàn, đồng thời khuyến nghị người dân nên nấu kỹ trứng và gia cầm trước khi ăn. Cơ quan này cũng hướng dẫn những người nuôi chim cảnh cần nhốt vật nuôi tại nơi ở và không cho ra ngoài để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Nhật Bản sắp trình làng đồng tiền in hình ảnh nổi 3 chiều đầu tiên trên thế giới

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang chuẩn bị giới thiệu mệnh giá tiền giấy mới, được in với hình ảnh nổi 3D.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, tiền giấy mới sẽ được đưa vào lưu thông trong nửa đầu năm tài chính 2024, bắt đầu từ ngày 1-4-2024. Tờ tiền 10 nghìn yên mới sẽ in chân dung của Eiichi Shibusawa, một chính khách và doanh nhân Nhật Bản được ca ngợi là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Chân dung của Umeko Tsuda, một nữ giáo viên trong thời kỳ Minh Trị thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ, sẽ được in trên tờ 5.000 yên. Tờ tiền 1.000 yên sẽ in chân dung của bác sĩ Shibasaburo Kitasato, một trong những người phát hiện ra mầm bệnh gây dịch hạch, được biết đến là cha đẻ của nền y học hiện đại Nhật Bản.

Ba hình ảnh này sẽ được in công nghệ hình nổi ba chiều trên các tờ tiền mới. Hình ảnh sẽ thay đổi khi vị trí của tờ tiền thay đổi. Đây sẽ là những tờ tiền đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ hình ba chiều đặc biệt. Công nghệ mới này được cho là sẽ ngăn chặn được nạn làm tiền giả tại Nhật Bản./.

PV