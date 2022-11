Thủ tướng Anh thông báo về Lễ đăng quang của Vua Charles III

Ngày 6-11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo, Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ được tổ chức vào ngày 6-5-2023.

Theo quy định, ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị băng hà, Thái tử Charles đã lập tức trở thành Vua của nước Anh, song lễ đăng quang chính thức của vị Quốc vương mới sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, tiếp nối truyền thống, sau lễ đăng quang của Vua Charles III, người dân Anh sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ, rơi vào ngày 8-5-2023. “Lễ đăng quang của Quốc vương là sự kiện đặc biệt đối với nước Anh... Để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này, tôi vui mừng thông báo về một ngày nghỉ lễ bổ sung trên toàn quốc”, Thủ tướng Sunak tuyên bố. Buổi lễ sẽ diễn ra tại tu viện Westminster ở Thủ đô London theo nghi lễ truyền thống của Hoàng gia Anh.

Indonesia phê chuẩn vắc-xin ngừa COVID-19 sản xuất trong nước

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin IndoVac do hãng dược nhà nước PT Bio Farma sản xuất để tiêm tăng cường ngừa COVID-19. Người đứng đầu BPOM, bà Penny K. Lukito cho biết loại vắc-xin nội sử dụng nền tảng tiểu đơn vị protein này có thể được sử dụng để tiêm tăng cường mũi thứ 3 hoặc mũi thứ 4 cho người dân. Trước đó, Chủ tịch - Tổng Giám đốc PT Bio Farma, ông Honesti Basyir thông báo rằng công ty đã sẵn sàng sản xuất 20 triệu liều vắc-xin IndoVac mỗi năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 40 triệu liều vào năm 2023 với việc bổ sung các cơ sở sản xuất. Bio Farma đang trong quá trình đệ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đưa vắc-xin IndoVac vào Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL). Sau khi có được EUL, Bio Farma sẽ có thể cung cấp sản phẩm vắc-xin ngừa COVID-19 này ở ngoài nước. Trước đó, kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin IndoVac an toàn về mặt tác dụng phụ sau tiêm chủng với các tác dụng phụ nhẹ như đau tại chỗ tiêm. IndoVac cũng được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc tăng nồng độ kháng thể. Trong các thử nghiệm miễn dịch cùng với các loại vắc-xin đối chứng khác, IndoVac đạt hiệu quả bảo vệ trên 80%. Với kết quả này, IndoVac có hiệu lực bảo vệ không thua kém, thậm chí cao hơn so với các loại vắc-xin đối chứng khác.

Khoảng 8 triệu người dân Nam Sudan đối mặt với tình trạng thiếu ăn

Báo cáo chung công bố của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) chỉ ra rằng tỷ lệ người dân Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ở mức cao chưa từng thấy, vượt qua cả mức được ghi nhận trong thời điểm xung đột hồi năm 2013 và 2016. Báo cáo cho thấy, nạn đói và suy dinh dưỡng đang gia tăng tại các khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và xung đột ở Nam Sudan. Một số cộng đồng dân cư có nguy cơ chết đói nếu không duy trì sự hỗ trợ nhân đạo và tăng cường các biện pháp cứu trợ thiên tai. Ước tính có khoảng 1,4 triệu trẻ em Nam Sudan sẽ bị suy dinh dưỡng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là sự kết hợp của xung đột, điều kiện kinh tế vĩ mô kém, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chi phí lương thực và nhiên liệu tăng cao, cũng như sự sụt giảm tài trợ cho các chương trình nhân đạo./.

