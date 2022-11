Nga hạ thủy tàu phá băng nguyên tử mới

Nga hạ thủy tàu phá băng nguyên tử mới

Ngày 23-11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất Yakutia trong nỗ lực tận dụng tốt hơn tuyến đường vận tải Bắc Cực tới vùng Viễn Đông.

Tổng thống Putin cho rằng những tàu phá băng này có tầm quan trọng chiến lược với Nga, phục vụ các chương trình nghiên cứu và thám hiểm Bắc Cực, đảm bảo việc đi lại an toàn và bền vững trong khu vực, đồng thời tăng cường giao thông dọc tuyến đường Biển phía Bắc này. Việc phát triển hành lang vận tải Bắc Cực sẽ giúp Nga khai thác tiềm năng xuất khẩu và thiết lập các tuyến logistics hiệu quả. Ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục mở rộng hạm đội tàu phá băng của mình bằng năng lực sản xuất, thiết bị và linh kiện trong nước.

Tàu Yakutia và Ural là tàu thứ 3 và thứ 4 của mẫu tàu Type-22220. Theo Điện Kremlin, tàu Type-22220 là tàu phá băng lớn và mạnh nhất trên thế giới với nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo việc di chuyển quanh năm ở Bắc Cực. Tàu Ural sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sớm nhất là tháng 12-2022 còn tàu Yakutia sẽ bắt đầu thực hiện sứ mệnh vào cuối năm 2024.

Nga dự kiến sẽ đưa tàu phá băng thứ năm Chukotka đi vào hoạt động trong năm 2026 và hoàn thành việc chế tạo tàu phá băng siêu cấp Rossiya năm 2027.

Trung Quốc ra mắt bộ phận cốt lõi của “Mặt Trời nhân tạo” lớn nhất thế giới

Ngày 22-11, Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) cho biết nước này vừa ra mắt bộ phận cốt lõi trong dự án lò phản ứng nhiệt hạch, còn được gọi là “Mặt Trời nhân tạo” lớn nhất thế giới.

Theo CNNC, việc sản xuất tấm ốp tường tăng cường truyền tải nhiệt đầu tiên của Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) vừa hoàn tất, với hiệu suất cao hơn so với yêu cầu thiết kế và do vậy phù hợp để sản xuất hàng loạt. Tờ Science Daily của Trung Quốc ngày 22-11 đưa tin, tấm ốp tường đầu tiên của ITER, được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với dòng plasma có nhiệt độ tương đương 100 triệu độ C, được coi là một trong những bộ phận chủ chốt nhất trong lõi lò phản ứng này.

ITER là một trong những dự án nghiên cứu khoa học quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất. ITER được biết đến là “Mặt Trời nhân tạo” vì nó tạo ra năng lượng sạch, không phát thải carbon, tương tự như cách Mặt Trời phát ra ánh sáng và tỏa nhiệt thông qua phản ứng bức xạ. Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga đồng tài trợ cho dự án này./.

PV