Mexico nhận lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của Cuba

Bộ Y tế Mexcio cho biết lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của Cuba đã tới nước này. Lô hàng gồm 4.092.500 liều vắc-xin Abdala, hay còn gọi là protein tái tổ hợp của miền liên kết với thụ thể của virus SARS-CoV-2, đã được Ủy ban liên bang phòng ngừa rủi ro dịch tễ Mexico (Cofepris) phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp từ tháng 12-2021. Với tư cách là Cơ quan quản lý quốc gia được Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) công nhận, các quyết định của Cofepris cũng có giá trị tại nhiều quốc gia trên lục địavà do đó vắc-xin Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus của Cuba có thể được sử dụng ở các nước khác.

Cuba được xem là “điểm sáng” về vắc-xin của Mỹ Latinh khi trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực tự sản xuất vắc-xin ngừa virus SARS-CoV-2, bao gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, cùng 2 chế phẩm đang được thử nghiệm lâm sàng là Mambisa và Soberana 01. Vắc-xin ngừa COVID-19 của Cuba đã được xuất khẩu sang Venezuela, Nicaragua, Mexico và Việt Nam. Vắc-xin ngừa COVID-19 của Cuba yêu cầu 3 liều, tuy nhiên các loại vắc-xin protein này ổn định ở nhiệt độ 2-8 độ C nên không yêu cầu thêm chi phí cho thiết bị làm lạnh chuyên dụng. Vì vậy, việc sử dụng vắc-xin này tại các nước thu nhập thấp sẽ dễ dàng hơn so với các loại vắc-xin mRNA cần được bảo quản ở tủ lạnh âm sâu. Cuba khẳng định các loại vắc-xin do nước này tự nghiên cứu và phát triển như Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus cung cấp khả năng bảo vệ hơn 90% đối với người mắc COVID-19 có triệu chứng khi đã tiêm đủ 3 liều theo đúng lộ trình.

Người tiêu dùng Mỹ chi hơn 9,12 tỷ USD trong ngày “Black Friday”

Ngày 26-11, theo dữ liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày “Black Friday”, với hơn 9,12 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước.

Chuyên gia Vivek Pandya, nhà phân tích chính của Adobe Digital Insights, cho biết ngày mua sắm “Black Friday” năm 2022 đã đạt mức chi tiêu kỷ lục qua hình thức trực tuyến cho thấy nhiều dấu hiệu đáng chú ý hơn về việc người tiêu dùng có ý thức về ngân sách trong năm nay. Người mua sắm đang sử dụng phương thức thanh toán “mua ngay trả sau” (Buy Now Pay Later) nhiều hơn trong năm nay để có thể mua những món quà mong muốn cho gia đình và bạn bè. Adobe Analytics hy vọng hoạt động thương mại điện tử sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt cuối tuần, với việc người tiêu dùng sẽ chi khoảng 4,5 tỷ USD vào ngày thứ Bảy và 5 tỷ USD vào ngày Chủ nhật. Dịp mua sắm “Cyber Monday” diễn ra vào đầu tuần tới cũng dự kiến sẽ là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong mùa và trong năm, mang lại doanh thu hơn 11 tỷ USD. Phân tích của Adobe Analytics bao gồm hơn 1.000 tỷ lượt truy cập vào các trang web bán lẻ của Mỹ và 18 danh mục sản phẩm./.

