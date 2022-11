Israel: Lượng thực phẩm bị lãng phí đủ nuôi sống 3,5 triệu người

2,6 triệu tấn thực phẩm đã bị lãng phí tại Israel trong năm 2021, tương đương 21,3 tỷ shekel (6,21 tỷ USD) bị “ném qua cửa sổ”. Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo quốc gia Israel về lãng phí thực phẩm công bố mới đây.

Theo báo cáo, lượng thực phẩm bị lãng phí này tương đương với khoảng 37% sản lượng lương thực hàng năm tính theo khối lượng của Israel. Đối với đất nước khoảng 9,5 triệu dân này, điều này đồng nghĩa lượng thực phẩm bị lãng phí đủ nuôi sống khoảng 3,5 triệu người trong một năm. Báo cáo cũng cho thấy trong năm ngoái, thiệt hại về môi trường do lượng thực phẩm bị thất thoát và lãng phí là 3,6 tỷ shekel, bao gồm cả những thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên, phát thải khí gây ô nhiễm và chi phí cho xử lý rác thải. Trong khi đó, khoảng 42% lượng thực phẩm bị lãng phí, ước tính trị giá 7,5 tỷ shekel, có thể cứu vãn và tiêu thụ được. Báo cáo cũng trình bày chi tiết những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường mà việc tiết kiệm thực phẩm có thể mang lại. Hành động này có thể giúp nền kinh tế Israel tiết kiệm 5 tỷ shekel mỗi năm. Báo cáo đồng thời đề xuất các công cụ chính sách giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm như đặt mục tiêu quốc gia ngừng lãng phí 50% thực phẩm vào năm 2030, giảm thuế và áp đặt quy định quyên góp thực phẩm.

Bỉ đánh giá COP27 “chưa đáp ứng được mức độ cấp bách của biến đổi khí hậu”

Bộ trưởng Khí hậu Bỉ Zakia Khattabi ngày 20-11 cho rằng thỏa thuận cuối cùng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã khiến nhiều người thất vọng, cho dù các cuộc đàm phán đã được kéo dài so với kế hoạch. Hội nghị thượng đỉnh COP27 đã quyết định tạo ra một quỹ đền bù cho những tổn thất và thiệt hại mà các nước dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bà Khattabi cho rằng điều đáng tiếc là các biện pháp giảm phát thải dường như đã bị gạt sang một bên, sự thiếu tin tưởng giữa các bên là quá lớn và đè nặng lên các cuộc đàm phán. Phát biểu với báo giới, bà Khattabi cho biết: “Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng chúng ta đang hướng tới mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 2,5 độ C. Đây là một thảm họa đối với nhân loại, và đặc biệt đối với các quốc gia và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất”. Thỏa thuận được công bố vào cuối hội nghị là không đủ để đảm bảo rằng những nước thải ra nhiều CO 2 nhất sẽ đẩy nhanh việc giảm lượng khí thải./.

PV