Hiểm họa COVID-19 vẫn rình rập

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tuần qua, thế giới ghi nhận hơn 9.400 ca tử vong liên quan COVID-19, giảm mạnh so mức ghi nhận hồi tháng 2-2022. Song, WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao cảnh giác khi dịch bệnh có xu hướng tái bùng phát với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nhân viên an ninh kiểm tra chứng nhận tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của người dân tại một khu chợ ở Lima, Peru, ngày 10-12-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong những ngày gần đây, giới chức y tế của nhiều nước trên thế giới kêu gọi người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại. Tại khu vực Mỹ Latin, Bộ Y tế Peru đã ban hành cảnh báo dịch tễ quốc gia sau ba tuần liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Cảnh báo được đưa ra chỉ hơn hai tuần sau khi Chính phủ nước này quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do đại dịch. Peru là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, những dữ liệu gần đây về số ca mắc và tử vong khiến người dân quốc gia Mỹ Latin thận trọng hơn.

Trong khi đó ở phía Bắc Mỹ, Canada đang đương đầu những khó khăn liên quan trình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng trong ngành y tế. Các bệnh viện ở tỉnh Ontario và Manitoba đang quá tải khi số ca nhiễm COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) gia tăng. Cơ quan y tế công cộng của Canada khuyến nghị người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để có thể hỗ trợ các bệnh viện ứng phó dễ dàng hơn sự gia tăng các bệnh đường hô hấp.

Tại châu Á, làn sóng mới của COVID-19 đang hình thành tại nhiều quốc gia khi số ca mắc mới duy trì đà tăng. Với quy mô lây lan dịch COVID-19 tăng trong bốn tuần liên tiếp, Ủy ban Phòng, chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc chính thức xác nhận dịch tái bùng phát. Hôm 9-11, Hàn Quốc ghi nhận hơn 62 nghìn ca mắc COVID-19, con số cao nhất trong vòng 55 ngày trở lại đây. Công suất giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đã lên 25,7% trong tuần đầu của tháng 11.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy, trong một tuần từ ngày 1 đến 7-11, Nhật Bản ghi nhận 400.877 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, số ca bệnh mới ở tất cả 47 tỉnh, thành phố đều tăng so một tuần trước đó, riêng Thủ đô Tokyo tăng 137%. Các chuyên gia tư vấn về ứng phó dịch cho rằng, các số liệu mới nhất là dấu hiệu rõ ràng về làn sóng lây nhiễm thứ 8 tại Nhật Bản đang đến gần.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, số ca mắc vẫn tăng cao, khiến nhiều khu dân cư phải thực hiện các biện pháp phong tỏa. Ngày 9-11, các sân bay ở một số thành phố đầu mối giao thông quan trọng, như Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu, đã phải hủy tới 80% số chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ.

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 được dự đoán là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh mới tại Australia. Người dân bang Queensland được khuyến cáo đeo khẩu trang tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, trong bối cảnh số người nhập viện vì COVID-19 tại đây bất ngờ tăng gấp đôi trong 7 ngày qua. Mức độ cảnh báo về virus gây COVID-19 tại Queensland được nâng lên cấp độ 2, đồng nghĩa người dân nên trở lại thực hiện các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang tại không gian trong nhà. Tại các địa phương khác của Australia, tình hình cũng tương tự. Một số phân tích mẫu bệnh phẩm mới nhất cho thấy dòng phụ XBB, còn được biết đến là biến thể BA.2.10, đã xuất hiện và được dự đoán sẽ lây lan nhanh chóng.

Nhận định dịch bệnh có nhiều khả năng sẽ lan nhanh trở lại, song nhiều chuyên gia y tế tin rằng thế giới đã có điều kiện tốt hơn nhiều để ứng phó, nhờ kinh nghiệm chống dịch, cũng như quy mô tiêm chủng phủ rộng. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus vẫn nhấn mạnh rằng, con số gần 10 nghìn ca tử vong mỗi tuần do COVID-19 như hiện nay là quá lớn đối với một căn bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị được. Một khi virus không ngừng biến đổi, mà người dân lại lơ là, chủ quan, thì cơn ác mộng mang tên COVID-19 vẫn rình rập, tìm cơ hội trở lại bất kỳ lúc nào./.

Theo Báo Nhân Dân