Cúm gia cầm lan rộng bất thường tại Nhật Bản

Các ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao đang lan rộng với tốc độ bất thường ở Nhật Bản. Tính đến hôm 26-11, 18 ổ dịch cúm gia cầm đã được xác nhận trong mùa này tại các trang trại gia cầm ở 12 trong số 47 tỉnh, thành phố trên toàn Nhật Bản. Hiện số lượng gà bị tiêu hủy trong mùa này tại Nhật Bản đã lên tới 2,89 triệu con, vượt xa tổng số 1,89 triệu con của mùa trước. Số vụ bùng phát cúm gia cầm lớn nhất trong một mùa tại Nhật Bản là 52 vụ được xác nhận tại 18 tỉnh, thành phố trong năm tài chính 2020.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đang yêu cầu các trang trại thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm triệt để, nhanh chóng phát hiện và báo cáo các trường hợp khả nghi.

Cúm gia cầm cũng đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, kỷ lục 50,54 triệu con gia cầm được phát hiện nhiễm bệnh tại Mỹ. Ở châu Âu, các ca nhiễm bệnh đã được xác nhận ngay cả trong mùa hè, khi không phát hiện thấy loài chim di cư nào mang virus.

Mỹ cấm nhập khẩu công nghệ Trung Quốc trước nỗi lo an ninh quốc gia

Chính phủ Mỹ vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu và bán thiết bị viễn thông mới từ các nhà sản xuất lớn nhất của Trung Quốc do đánh giá những rủi ro mà các sản phẩm có thể gây ra đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo thông báo, lệnh cấm nhắm vào các sản phẩm công nghệ của hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE, nhà sản xuất thiết bị giám sát Dahua Technology, công ty giám sát video Hangzhou Hikvision Digital Technology, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Hytera Communications cũng như các công ty con và chi nhánh. “FCC cam kết bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách đảm bảo các thiết bị liên lạc không đáng tin cậy không được phép sử dụng trong lãnh thổ và chúng tôi đang tiếp tục công việc đó tại đây. Những quy tắc mới này là một phần quan trọng trong các hành động đang diễn ra của chúng tôi nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến viễn thông”, Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho biết. FCC lưu ý rằng quy định mới áp dụng cho các phê duyệt nhập khẩu và bán thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, cơ quan này cũng tuyên bố họ có thể thu hồi các giấy phép phê duyệt đã cấp trước đó. Tháng 3 năm nay, cả 5 công ty Trung Quốc đã được liệt vào danh sách cần lưu ý của FCC với mục đích hạn chế quyền tiếp cận của họ vào thị trường Mỹ. Vào thời điểm đó, FCC cho biết các công ty này có thể đã được Chính phủ Trung Quốc sử dụng để theo dõi công dân Mỹ./.

