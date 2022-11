Australia muốn gắn kết sâu hơn với Đông Nam Á

Australia muốn gắn kết sâu hơn với Đông Nam Á

Ngày 1-11, phát biểu trong chuyến thăm chính thức Thái Lan nhằm thảo luận về các vấn đề song phương, Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh Canberra luôn cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các thể chế do ASEAN lãnh đạo. Australia mong muốn làm việc với tất cả các đối tác ASEAN để cùng nhau định hình thời kỳ mới hiện nay, bao gồm việc phát triển một chiến lược kinh tế Đông Nam Á 2040.

Nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Wong và Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cũng đã ký bản ghi nhớ triển khai Quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan - Australia 2022-2025.

Bệnh đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu

Ngày 1-11, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.

Kể từ tháng 1-2022, WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ từ 109 nước thành viên trên toàn bộ 6 khu vực của WHO. Hồi tháng 7-2022, WHO lần đầu tiên ban bố PHEIC đối với dịch đậu mùa khỉ để kích hoạt phản ứng phối hợp quốc tế và có thể thúc đẩy công tác tài trợ nhằm hợp tác chia sẻ vắc-xin và phương pháp điều trị dịch bệnh này trong bối cảnh dịch có dấu hiệu lây lan nhanh. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan này, tính đến ngày 31-10, đã có tổng cộng 77.264 ca được xác nhận mắc bệnh thông qua kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, trong đó có 36 trường hợp đã tử vong.

Hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen sẽ sớm được nối lại

Ngày 2-11, điều phối viên Liên hợp quốc (LHQ) về Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, ông Amir Abdullah thông báo hoạt động di chuyển của các tàu chở lương thực qua vùng biển này sẽ được nối lại từ ngày 3-11.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mang tên Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7, dưới sự trung gian của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ để nối lại việc xuất khẩu lương thực của Ukraine, cũng như phân bón của Nga ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch ban đầu, thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn vào ngày 19-11 tới nếu không có bên nào phản đối. Tuy nhiên, ngày 29-10, Nga thông báo đình chỉ tham gia sáng kiến trên do nước này không thể “đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự” sau khi Hạm đội Biển Đen bị tấn công. Ngày 1-11, Trung tâm Điều phối chung (JCC), cơ quan giám sát thỏa thuận trên, cho biết không có kế hoạch cho các tàu chở ngũ cốc di chuyển trên Biển Đen vào ngày 2-11./.

PV