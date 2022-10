WHO: Dịch COVID-19 vẫn gây ra tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Ngày 19-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá dịch COVID-19 vẫn gây tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau gần 3 năm.

Ủy ban Khẩn cấp của WHO lần đầu công bố đợt bùng phát dịch COVID-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vào ngày 30-1-2020. Sau tuyên bố này, công tác nghiên cứu, tài trợ và các biện pháp y tế cộng đồng trên thế giới được tăng cường để kiềm chế dịch bệnh. Cho đến những tháng gần đây, dù số ca mắc mới tiếp tục giảm ở nhiều nơi trên thế giới, WHO vẫn cho rằng nhiều quốc gia cần duy trì cảnh giác và thúc đẩy tiêm phòng đầy đủ cho những nhóm dân số nguy cơ cao nhất.

Trong thông báo mới, Ủy ban Khẩn cấp của WHO cho rằng dù hiện nay, người dân tại nhiều khu vực dường như tin rằng dịch COVID-19 đã chấm dứt nhưng đây vẫn là một sự cố y tế cộng đồng có thể tiếp tục gây tác động bất lợi và mạnh mẽ tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Kể cả khi số ca tử vong hàng tuần vì COVID-19 đã xuống mức thấp nhất tính từ khi đại dịch bùng phát, COVID-19 vẫn là căn bệnh gây tử vong nhiều hơn so với những bệnh khác do virus gây ra.

Indonesia ghi nhận gần 100 trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp tính

Bộ Y tế Indonesia vừa thông báo đã ghi nhận gần 100 trường hợp trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp tính tại nước này, được cho là có thể liên quan đến việc sử dụng các loại siro chứa paracetamol để điều trị hạ sốt được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Muhammad Syahril cho biết, tính đến ngày 18-10, nước này đã ghi nhận 206 ca tổn thương thận cấp tính, trong đó 99 trường hợp đã tử vong. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm quốc gia Indonesia (BPOM) thông báo, đang điều tra khả năng các thành phần diethylene glycol và ethylene glycol trong siro ho tạo ra độc tố trong các nguyên liệu khác được sử dụng làm dung môi trong loại thuốc này. Bộ đã yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trong nước thu hồi số thuốc đã được dùng được cho là gây ra các ca tử vong để xét nghiệm độc tố, đồng thời ngừng bán loại thuốc siro trị ho chứa paracetamol này đến khi nhận được thông báo mới. Bộ Y tế Indonesia đã liên hệ với các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phối hợp với Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI) và 1 bệnh viện ở Thủ đô Jakarta để thành lập nhóm công tác điều tra vụ việc từ ngày 12-10.

Nga trợ cấp ít nhất 195 nghìn rúp hàng tháng cho mỗi người được động viên

Ngày 19-10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An Ninh, Tổng thống Nga V.Putin đã công bố khoản hỗ trợ hàng tháng ít nhất 195 nghìn rúp cho mỗi người được động viên, sau khi đăng ký vào đơn vị.

Việc động viên một phần đang diễn ra ở Nga kể từ ngày 21-9, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, việc này cần thiết để kiểm soát tiền tuyến 1.000km và các vùng lãnh thổ được giải phóng ở Ukraine. Tổng cộng 300 nghìn người sẽ được triệu tập, trước hết là những người đã có kinh nghiệm chiến đấu. Như Tổng thống Nga đã lưu ý, tính đến ngày 14-10, 222 nghìn người Nga đã được động viên và trong vòng khoảng hai tuần, tức là trước cuối tháng 10, công việc này sẽ hoàn thành. Ngoài những người thuộc diện hoãn triệu tập đã công bố trước đó, Chủ tịch Duma quốc gia Nga V.Volodin trong ngày 19-10 cho biết, những ông bố có ba con trở lên được miễn động viên một phần. Các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ đã hủy bỏ việc nhập ngũ hơn 9.500 nam giới Nga đang nuôi ba con trở lên. Họ đã được triệu hồi khỏi các đơn vị quân đội và trở về với gia đình./.

