NASA thông báo thời điểm thực hiện sứ mệnh Artemis 1 sau ba lần trì hoãn

Ngày 12-10, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo đã chọn ngày 14-11 để thực hiện sứ mệnh Artemis 1, phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng, sau nhiều lần trì hoãn do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu.

Theo kế hoạch, hệ thống phóng không gian (SLS) - hệ thống tên lửa mạnh nhất từng được NASA chế tạo, với 30 tầng - và tàu Orion sẽ được đưa đến bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida sớm nhất là vào ngày 4-11 để nối lại công tác chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng. Công tác bảo trì sẽ vẫn được thực hiện tại bệ phóng bao gồm khắc phục hư hỏng nhẹ liên quan đến vật liệu cách nhiệt, nạp điện hoặc thay pin trên tên lửa và hệ thống tự hủy. Các quan chức NASA khẳng định đã hoàn tất sửa chữa lỗi rò rỉ nhiên liệu hydro. NASA nêu rõ vụ phóng sẽ được thực hiện vào 12h07 giờ địa phương ngày 14-11 (tức 23h 07 giờ Việt Nam cùng ngày) với kế hoạch phóng dự phòng vào các ngày 16 và 19-11. Tính tới thời điểm này, việc triển khai sứ mệnh Artemis 1 đã 3 lần bị lùi lại.

Nhật Bản yêu cầu lắp đặt thiết bị an toàn trên 44 nghìn xe buýt đưa đón trẻ

Chính phủ Nhật Bản ngày 12-10 đưa ra quyết định bắt buộc đối với việc lắp đặt các thiết bị an toàn trong khoảng 44 nghìn xe buýt đưa đón của các trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn quốc từ tháng 4 năm sau.

Theo đó, các hướng dẫn sử dụng thiết bị cho nhân viên sẽ được phổ biến để đảm bảo trẻ em được giám sát an toàn và bất kỳ trường mẫu giáo hoặc cơ sở giữ trẻ nào bị phát hiện vi phạm nhiệm vụ mới sẽ bị đình chỉ hoạt động. Để khuyến khích việc triển khai nhanh chóng, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu trợ cấp 90% chi phí lắp đặt các thiết bị an toàn, tối đa là 200 nghìn yên (1.400 USD) cho mỗi xe buýt. Nguồn vốn cho các khoản trợ cấp sẽ đến từ một ngân sách bổ sung mới mà Chính phủ đang lên kế hoạch trình Quốc hội vào cuối năm nay. Quyết định trên được đưa ra tại một cuộc họp của các bộ và cơ quan liên quan, sau khi vào tháng trước, một bé gái 3 tuổi đã tử vong do sốc nhiệt sau 3 tiếng bị bỏ quên trên xe buýt của nhà trẻ ở tỉnh Shizuoka.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

Ngày 12-10 (rạng sáng 13-10 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước.

Theo thông cáo của ĐHĐ LHQ, kết quả bỏ phiếu về nghị quyết trên có 143 nước bỏ phiếu thuận; 5 quốc gia bỏ phiếu chống (gồm Nga, Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus); trong khi 35 nước bỏ phiếu trắng (trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc…)./.

