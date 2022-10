Mỹ tiếp tục khuyến khích người dân tiêm tăng cường vắc-xin ngừa COVID-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25-10 đã công bố một số sáng kiến mới nhằm khuyến khích người dân tiêm tăng cường vắc-xin ngừa COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Các sáng kiến này bao gồm vận chuyển miễn phí thuốc kê đơn Paxlovid chống COVID-19 tới các gia đình khó khăn, phân phối các bộ tiêm vắc-xin tới các trung tâm chăm sóc trẻ em và người cao tuổi và các trung tâm y tế cộng đồng, và cung cấp thông tin hướng dẫn các doanh nghiệp phòng, chống COVID-19 trong mùa thu. Tổng thống Biden trong ngày 25-10 đã được tiêm tăng cường vắc-xin ngừa COVID-19 phiên bản mới có khả năng chống các biển thể của Omicron. Nhân dịp này, ông kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục tiêm phòng và tiêm tăng cường trước mùa đông và kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới. Tới nay đã có hơn 20 triệu người ở Mỹ bao gồm 1/5 số người cao tuổi, đã được tiêm vắc-xin cập nhật có khả năng chống các biến thể của Omicron. Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Biden cũng thông báo nhiều sáng kiến nhằm khuyến khích người dân Mỹ tiêm tăng cường.

Lượng khí thải của châu Âu tăng trở lại sau dịch COVID-19

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) ngày 25-10 cảnh báo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của châu Âu năm 2021 đã tăng trở lại vì sự phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi châu lục cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn đạt các mục tiêu khí hậu của mình.

Báo cáo mới nhất của EEA, dựa trên các số liệu sơ bộ từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), cho thấy khí thải gây hiệu ứng nhà kính năm 2021 tăng 5% so với năm 2020, chủ yếu do sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tổng mức thải khí vẫn thấp hơn 6% so với mức phát thải trước khi bùng phát dịch. Phát biểu với báo giới, chuyên gia Melanie Sporer của EEA cảnh báo mục tiêu giảm 55% khí thải ròng vào năm 2030 mà EU đặt ra “sẽ khó đạt được với đà phát thải như hiện nay”. Bà Sporer cho biết từ nay đến năm 2030 châu Âu cần nỗ lực gấp đôi so với giai đoạn 1990-2020 thì mới đạt được các mục tiêu đặt ra./.

