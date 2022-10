Indonesia gấp rút hoàn thiện công tác phục vụ cho Hội nghị G20

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia, Airlangga Hartarto ngày 3-10 cho biết chính phủ nước này đang tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Bali ngày 15 đến 16-11.

Ông Hartarto cho biết, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì cuộc họp nội bộ để thảo luận về công tác chuẩn bị, đánh giá các vấn đề còn tồn tại, sự sẵn sàng tham gia của các bộ phận để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh G20.

Đến nay, hầu như tất cả các nhóm làm việc và các bộ phận được phân công đã hoàn thành yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vấn đề an ninh cho hội nghị, Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) trước đó thông báo đã xác định 5 khu vực cần đảm bảo an toàn tuyệt đối gồm Seminyak, Jimbaran, Bắc Nusa Dua, Nam Nusa Dua và Sanur. Đây là những khu vực tập trung lãnh đạo các nước và các đại biểu quốc tế. Để đảm bảo môi trường, nước chủ nhà sẽ sử dụng toàn bộ các phương tiện chạy bằng động cơ điện để phục vụ cho hội nghị.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo thế giới đang trong cuộc chiến sống còn để tồn tại

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 3-10 cảnh báo thế giới đang trong cuộc chiến sống còn để tồn tại trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục xấu đi.

Cảnh báo được Tổng thư ký Liên hợp quốc đưa ra tại cuộc họp ở Kinshasa, Thủ đô của Congo nhằm chuẩn bị cho hội nghị COP27 ở Ai Cập vào tháng 11 tới. Ông Guterres cảnh báo các cam kết và chính sách hiện nay đang đóng lại các cơ hội nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức 2 độ C, do đó, thế giới đang trong cuộc chiến sống còn để có thể an toàn ngày hôm nay và tồn tại trong tương lai. Theo ông Guterres, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang ở mức cao nhất và đây là lúc các nước giàu và phát triển, những nước phát thải nhiều nhất, cần có những cam kết chi tiết và cụ thể. Ông Guterres nhấn mạnh, việc không có hành động khí hậu sẽ dẫn tới mất thêm lòng tin và thiệt hại đồng thời kêu gọi chính phủ các nước đưa ra hành động cụ thể ở hội nghị sắp tới ở Ai Cập./.

PV