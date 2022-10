Hoàng gia Anh thông báo thời điểm tổ chức lễ đăng quang của Vua Charles III

Điện Buckingham ngày 11-10 thông báo, lễ đăng quang của Nhà vua Charles III sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào tháng 5-2023 với hình thức truyền thống trong gần 1.000 năm qua.

Thông báo của Điện Buckingham cũng cho biết, lễ đăng quang sẽ do đức Tổng Giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện. Cũng theo thông báo, lễ đăng quang sẽ duy trì “những yếu tố cốt lõi” truyền thống, trong khi cũng ghi nhận “tinh thần của thời đại hiện nay”. Nhà vua Charles III không chỉ là vua và nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh mà còn với 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vương chung, như Australia, Canada, Jamaica, New Zealand, hay Papua New Guinea...

Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm truyền thông Triều Tiên

Kênh truyền hình RT đưa tin Hàn Quốc đang chuẩn bị ban hành quy định cho phép công dân nước này tiếp cận các phương tiện truyền thông của Triều Tiên, chấm dứt lệnh cấm từ thời Chiến tranh Lạnh coi việc xem trực tiếp nội dung từ các đài truyền hình và báo chí của Bình Nhưỡng là bất hợp pháp.

Gần ba tháng kể từ khi trình đề xuất chính sách lên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chính phủ và các nhà lập pháp để xây dựng bộ quy tắc hủy bỏ lệnh cấm với truyền thông Triều Tiên. Theo phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young trước quốc hội ngày 7-10, quá trình dỡ bỏ lệnh cấm sẽ được thực hiện dần dần, bắt đầu từ việc người dân Hàn Quốc có thể xem nội dung truyền hình phát sóng của Triều Tiên như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Những phương tiện báo chí khác như báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, sẽ được quyền tiếp cận sau. Bộ trưởng Kwon nói thêm bộ này vẫn chưa quyết định liệu công dân Hàn Quốc có được phép truy cập vào các trang website do chính phủ Triều Tiên vận hành hay không./.

PV