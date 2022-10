Đảng Vì nước Thái công bố chính sách tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới

Đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất ở Thái Lan vừa tổ chức buổi lễ công bố chính sách tranh cử của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Paethongtarn Shinawatra, lãnh đạo chương trình Gia đình Vì nước Thái, khẳng định đảng Vì nước Thái sẽ ưu tiên thực hiện các chính sách thúc đẩy ổn định và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nếu đảng này giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Những chính sách này bao gồm tăng cường ứng dụng công nghệ sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất để giảm bớt chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, qua đó nâng cao thu nhập của người dân. Ngoài ra, đảng Vì nước Thái sẽ thực hiện chính sách xóa nợ cho nông dân, giảm bớt các khoản nợ hộ gia đình, trợ cấp tài chính những hộ gia đình nghèo khó để khuyến khích họ làm việc, tạo ra thu nhập bền vững.

Australia bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 ngăn ngừa biến thể Omicron

Ngày 10-10, Australia bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa biến thể Omicron. Đối tượng để tiêm vắc-xin này là những người từ 18 tuổi trở lên và đã khỏi bệnh COVID-19 cũng như đã tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 gần nhất cách đây ít nhất 3 tháng. Hiện tại, vắc-xin Moderna ngừa Omicron vẫn chưa được Australia phê duyệt cho người dưới 18 tuổi và chưa từng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Kết quả thử nghiệm của hãng dược phẩm Moderna đến nay cho thấy những người đã tiêm 3 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 và tiêm mũi vắc-xin thứ 4 là Moderna ngăn ngừa Omicron có kháng thể chống lại biến thể phụ BA.1 cao hơn những người tiêm mũi vắc-xin thứ 4 bằng các loại vắc-xin khác. Đồng thời, thử nghiệm cũng cho thấy mũi vắc-xin Moderna ngừa Omicron cũng giúp cơ thể tạo ra lượng kháng thể để có thể ứng phó với biến thể phụ BA.4 và BA.5.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế hỗ trợ Haiti

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi ngay lập tức triển khai một lực lượng quốc tế tới Haiti để ngăn chặn tình trạng mất an ninh trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch tả.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an LHQ cuối tuần qua, Tổng Thư ký Guterres đã bày tỏ “đặc biệt quan ngại về tình hình tại Haiti”. Ông kêu gọi các quốc gia thành viên triển khai “lực lượng hành động nhanh” tới Haiti để giải quyết tình trạng mất an ninh nghiêm trọng ở đảo quốc Caribe này. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục an ninh ở Haiti để đảm bảo việc tiếp cận nguồn cung hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ hạ tầng giao thông và các cảng dầu cũng như giải quyết tình trạng bạo lực băng đảng. Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise và trận động đất kinh hoàng năm 2021. Trong khi đó, LHQ ngày 6-10 cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả ở Haiti sau khi nước này công bố những trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên trong 3 năm qua, và ít nhất 7 trường hợp tử vong./.

