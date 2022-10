9 quốc gia tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống của 9 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cùng nhau nhóm họp vào ngày 2-10 để ủng hộ Ukraine xin gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu này. Các nhà lãnh đạo của 9 quốc gia trên cũng kêu gọi tất cả các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về ý định xin gia nhập nhanh NATO, cùng ngày khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước về việc đưa hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass cùng Kherson và Zaporozhye sáp nhập vào Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận về đơn xin gia nhập NATO của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Kiev cần sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên. Nhấn mạnh rằng NATO có chính sách mở cửa, ông Stoltenberg cho biết ưu tiên hàng đầu của khối NATO hiện nay là hỗ trợ Ukraine, về cả quân sự và tài chính.

Trung Quốc ban bố cảnh báo sóng lạnh sớm

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban bố cảnh báo sóng lạnh màu xanh, mức thứ 3 trong 3 cấp gồm xanh, vàng và cam, vào lúc 10h sáng 2-10 theo giờ địa phương. Đây là cảnh báo giá lạnh sớm nhất được đưa ra trong nửa cuối năm kể từ năm 2010 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm về khí tượng.

Theo các chuyên gia khí tượng Trung Quốc, ở nước này, không khí lạnh được chia làm 4 cấp độ: không khí lạnh yếu, không khí lạnh tương đối mạnh, không khí lạnh mạnh và sóng lạnh. Trong đó, “sóng lạnh” được mệnh danh là “vua” của không khí lạnh. Trong dự báo đưa ra trên website chính thức, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, từ ngày 2 đến 8 giờ tối ngày 6-10, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ giảm từ 80C-120C. Một số vùng giảm từ 120C-160C, trong đó một số khu vực ở Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Hà Nam, Hồ Bắc và An Huy, nền nhiệt giảm sốc hơn 180C./.

