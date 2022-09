Thủ đô nước Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 875

Thủ đô Moskva của nước Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 875 trong hai ngày nghỉ cuối tuần 10 và 11-9 với một loạt sự kiện lớn.

Một trong số các sự kiện là việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin khai trương Trung tâm Sambo và Trung tâm quyền anh quốc tế mới tại Luzhniki, khai trương đoạn từ đại lộ Dmitrovsk đến đại lộ Yaroslavsk của tuyến đường sắt cao tốc xuyên tâm (MSD) cũng như vòng quay ngắm cảnh “Mặt trời Moskva” cao nhất châu Âu ở công viên tại VDNKh.

Các sự kiện chính nhân dịp này còn bao gồm lễ hội “Moskva trong chuyển động” với triển lãm các đồ vật nghệ thuật trên phố Tverskaya, các buổi biểu diễn của các ca sĩ nhạc pop tại Công viên Chiến thắng và trình diễn nhạc kịch “Movement Fest” ở Muzeon. Thư viện, bảo tàng, công viên, trường nghệ thuật và rạp chiếu phim Moskino của thủ đô đã chuẩn bị tổng cộng 420 sự kiện cho lễ hội.

Thái Lan dự kiến xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay

Trong một thông báo, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết trong thời gian từ tháng 1 đến 7-2022, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo sản lượng gạo của nước này trong mùa vụ 2022-2023 có thể đạt 26,92 triệu tấn, tăng 2,09% so với mùa vụ trước đó. Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó nhờ sản lượng gạo tăng cũng như do việc đồng nội tệ của nước này suy yếu trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu bất ổn.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Việt Nam. Nhu cầu đối với gạo Thái Lan đã tăng cao trong năm nay do các nước tìm cách đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột tại Ukraine khiến việc nhập khẩu các lương thực khác như bột mì gặp khó khăn./.

