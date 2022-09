Qatar bảo đảm an ninh cho vòng chung kết World Cup 2022

Qatar đang nỗ lực chuẩn bị nhằm bảo đảm an ninh tối đa cho vòng chung kết World Cup 2022 - sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.

Sân vận động Lusail ở thủ đô Doha của Qatar nhìn từ trên cao. Ảnh: Breaking Defense

Trong một bài viết mới đây, trang mạng Breaking Defense cho biết, đến nay, không có mối đe dọa an ninh “công khai” nào đối với Qatar. Nhà phân tích Andrea Krieg tại Trường King’s College London (Anh), đồng thời là Giám đốc điều hành hãng tư vấn MENA analytica có trụ sở lại London chuyên về khu vực Trung Đông, đánh giá Qatar có mối quan hệ hữu hảo với các nước trong một khu vực nhiều biến động. “Điều này cho thấy ít có khả năng đối tượng nào đó sẽ tìm cách tận dụng World Cup 2022 để tiến hành các hoạt động đen tối. Ngoài ra, Qatar cũng luôn sẵn sàng chuẩn bị ứng phó trước các mối đe dọa bất cân xứng như tấn công khủng bố”, nhà phân tích Krieg nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các sự kiện lớn như vòng chung kết World Cup 2022 luôn đòi hỏi phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Vì vậy, Qatar đã hợp tác với các đối tác quốc tế và trang bị “những năng lực công nghệ cao” để tăng cường an ninh cả trên không, trên biển lẫn trên bộ.

Đối với an ninh trên không, Qatar mới đây đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon đầu tiên từ tập đoàn sản xuất vũ khí BAE Systems (Anh). Eurofighter Typhoon sẽ tham gia bảo đảm an ninh trên không khi vòng chung kết World Cup diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay. Đây là đợt bổ sung mới nhất cho “hàng rào an ninh” mà Qatar đang nỗ lực xây dựng.

Lô máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon đầu tiên nói trên là một phần của thương vụ trị giá tổng cộng 8 tỷ USD mà Qatar ký với tập đoàn BAE Systems hồi năm 2017. Eurofighter Typhoon được quảng bá là máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng “cung cấp đồng thời các năng lực không đối không và không đối đất”, có thể mang bom dẫn đường bằng laser Paveway IV cùng nhiều loại tên lửa như Meteor, AMRAAM, ASRAAM, IRIS-T, Storm Shadow, Brimstone...

Trang tin 19FortyFive đánh giá mặc dù Eurofighter Typhoon không phải là máy bay tiêm kích tàng hình nhưng là “một trong những máy bay tiêm kích tốt nhất trên trái đất”. “Với việc Qatar có một trong những lực lượng không quân lớn nhất thế giới xét về diện tích lãnh thổ, không quân Qatar được trang bị đầy đủ để chống lại bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với không phận của mình”, nhà phân tích Krieg khẳng định.

Đối với an ninh trên biển, vì Qatar chỉ có đường biên giới trên bộ duy nhất với Saudi Arabia nên việc bảo đảm không để xảy các mối đe dọa từ trên biển cũng quan trọng không kém gì việc bảo vệ không phận. Do đó, trong những năm gần đây, Qatar đã ký kết nhiều hợp đồng mua các loại tàu hiện đại.

Trong đó, đáng chú ý là hải quân Qatar đã đặt hàng 4 tàu hộ tống lớp Al Zubarah, 1 tàu đổ bộ, 2 tàu tuần tra trong một thỏa thuận trị giá khoảng 5 tỷ USD ký năm 2016 với hãng đóng tàu Fincantieri của Italy. Hồi đầu năm nay, hải quân Qatar đã ký hợp đồng với tập đoàn sản xuất vũ khí Leonardo của Italy để xây dựng Trung tâm Tác chiến Hải quân (NOC) nhằm bảo đảm lực lượng này có đủ năng lực giám sát và kiểm soát vùng biển của Qatar.

Theo trang mạng Breaking Defense, trong khi các máy bay và tàu chiến có thể được triển khai để bảo đảm an ninh trên không và trên biển trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, một mối quan tâm đặc biệt khác về an ninh phải kể đến là “các mối đe dọa bất cân xứng” như tấn công khủng bố hoặc các đám đông “mất kiểm soát” ở trên đất liền. “Giống như bất kỳ sự kiện thể thao nào, nguy cơ lớn nhất trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 liên quan tới việc kiểm soát các đám đông. Nhiều đám đông xuất hiện tại một thành phố như Doha sẽ gây ra một số nguy cơ, thậm chí là bạo động, giao tranh.

Qatar đã phát triển một mạng lưới giám sát quy mô lớn hoàn chỉnh với những thiết bị cảm biến nghe - nhìn, máy bay không người lái, các camera quan sát nhằm cung cấp thông tin cho Trung tâm An ninh quốc gia. Tại đây, các nguy cơ tiềm ẩn được đánh giá và có thể được can thiệp trước khi mối đe dọa xảy ra. Các cơ quan thực thi pháp luật của Qatar cùng với nhiều đối tác trên khắp thế giới đã tập luyện và chuẩn bị tốt để ứng phó cho những tình huống như vậy”, nhà phân tích Krieg nêu rõ.

Trang mạng Breaking Defense cho biết, hồi tháng 6 vừa qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố sẽ hỗ trợ Qatar bảo đảm an ninh tối đa cho vòng chung kết World Cup 2022, trong đó có huấn luyện “chống lại các mối đe dọa do các vật liệu hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) gây ra”, “bảo vệ các yếu nhân và chống lại các năng lực IED (thiết bị nổ tự chế)”./.

Theo QĐND