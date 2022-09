Hàn gắn quan hệ Pháp-Algeria

Quan hệ giữa Pháp với Algeria căng thẳng và xấu đi từ cuối năm ngoái sau những bình luận của ông Macron về lịch sử của Algeria dẫn đến rạn nứt ngoại giao. Những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên tờ Le Monde rằng, giới lãnh đạo Algeria đã viết lại lịch sử về quá trình thực dân hóa dựa trên “lòng hận thù với Pháp” khiến Algeria vô cùng tức giận. Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune nêu rõ: “Pháp cần quên đi việc Algeria từng là một thuộc địa”.

Bất đồng giữa hai bên gia tăng sau khi Pháp quyết định giảm số thị thực nhập cảnh cấp cho quan chức Algeria, và Algeria triệu hồi Đại sứ nước này tại Pháp, đồng thời đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự Pháp.

Các máy bay của Pháp thường bay qua không phận Algeria để đến vùng Sahel ở Tây Phi trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân tại khu vực này. Tuy nhiên, sau những tháng khủng hoảng ngoại giao, hai nước quyết định nối lại đối thoại chính trị vào tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Tebboune trong chuyến thăm Algeria vào cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Macron nhấn mạnh, hai nước cần thẳng thắn đối diện với lịch sử và “có trách nhiệm xây dựng tương lai” cho người dân hai bên.

Ông thông báo, hai nước sẽ thành lập một ủy ban chung gồm các nhà sử học của Pháp và Algeria để nghiên cứu tài liệu lưu trữ về thời kỳ đô hộ của Pháp ở Algeria, bao gồm cả cuộc đấu tranh giành độc lập kéo dài 8 năm của quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, Tổng thống Tebboune nêu bật động lực tích cực trong quan hệ song phương, đánh giá triển vọng đầy hứa hẹn trong việc cải thiện mối quan hệ đối tác đặc biệt gắn kết giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung về sự phát triển mới và không thể đảo ngược trong quan hệ song phương; khẳng định Pháp và Algeria quyết định mở ra một kỷ nguyên mới, đặt nền tảng cho mối quan hệ đối tác được thể hiện thông qua cách tiếp cận cụ thể, mang tính xây dựng, tập trung vào các dự án tương lai và thế hệ trẻ.

Việc Pháp và Algeria hòa giải quan hệ song phương có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước. Các chuyên gia nhận định, Algeria sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn, gần đây trở thành trung tâm chú ý của Liên minh châu Âu cũng như Pháp trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Thêm vào đó, hợp tác an ninh giữa Pháp và Algeria đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định ở khu vực Địa Trung Hải và châu Phi. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Macron và Tổng thống nước chủ nhà Tebboune đã đồng chủ trì cuộc họp các quan chức an ninh cấp cao hai nước.

Đây là cuộc họp an ninh cấp tổng thống đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Algeria giành độc lập vào năm 1962. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh, đồng thời khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương lên mức mong muốn. Trong bối cảnh Pháp phải đối mặt thách thức về chống khủng bố, sự hợp tác với Algeria sẽ giúp Pháp tăng cường bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Phi và Sahel của châu Phi, vốn đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích của nước Pháp.

Truyền thông Algeria đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Pháp phản ánh “sự công nhận vai trò trung tâm của Algeria trong khu vực” và “sự trở lại của nước này trên trường quốc tế”.

Theo nhandan.vn