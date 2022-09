Bỉ đưa ra nhiều biện pháp cấp bách ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thủ tướng Alexander De Croo đã nhắc lại rằng điều cần thiết là phải làm việc ở cấp độ châu Âu để có tác động đáng kể, bởi "không có giải pháp thần kỳ nào mà chỉ có một giải pháp của châu Âu có thể giúp hạ giá năng lượng".

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng đã đến lúc châu Âu phải thể hiện khả năng bảo vệ công dân của mình. Nếu kiềm chế được giá khí đốt thì cũng sẽ làm dịu thị trường điện.

Về phần Bỉ, mỗi thực thể sẽ làm hết sức để hạ giá năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Chính phủ quyết định duy trì thuế xã hội và thuế VAT ở mức 6% đối với điện và khí đốt cho đến cuối tháng ba. Việc giảm thuế VAT 6% trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ đầu tư vào các tấm pin mặt trời, lò hơi và máy bơm nhiệt cũng được gia hạn cho đến cuối năm sau.

Trong những ngày tới, Thủ tướng De Croo sẽ gặp gỡ các bộ trưởng và các tổ chức người sử dụng lao động để có những biện pháp cụ thể với doanh nghiệp.

Liên quan đến lợi nhuận siêu ngạch của các nhà sản xuất điện ước tính từ 750 đến 838 triệu euro, chính phủ sẽ nỗ lực để dành khoản này cho các công ty khác trong lĩnh vực năng lượng đang tạo ra lợi nhuận rất cao.

Chính phủ sẽ kiểm tra xem doanh thu từ khoản thuế đánh vào lợi nhuận này có thể được sử dụng thế nào để giúp các hộ gia đình trung lưu, không được hưởng lợi từ thuế xã hội, thanh toán các hóa đơn năng lượng. Một đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra vào cuối tháng 9.

Về phía vùng Wallonia (vùng nói tiếng Pháp), Bộ trưởng-Thống đốc Elio Di Rupo cho biết khu vực này đang nghiên cứu khả năng tắt hệ thống chiếu sáng đường cao tốc trong một thời điểm nhất định và yêu cầu tương tự cũng đã được đưa ra đối với các thành phố và tỉnh.

Ngoài ra, Chính phủ liên bang Bỉ đã công bố một số biện pháp để giảm tiêu thụ năng lượng: giảm nhiệt độ của các tòa nhà công cộng đến 19 độ C; điều hòa nhiệt độ phải đặt chế độ hoạt động tối thiểu 27 độ C; hoặc tắt điện của các tòa nhà liên bang và đài kỷ niệm trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 6 giờ. Tất cả các biện pháp an toàn năng lượng này nhằm mục đích giảm nhu cầu và giá năng lượng.

Giảm giá năng lượng cũng sẽ góp phần giảm lạm phát hiện lên tới 9,94% - mức cao nhất mà Bỉ ghi nhận trong vòng 46 năm qua.

Theo nhandan.vn