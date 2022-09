ASEAN nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch

Chiều 15/9, tại thành phố Siem Reap, Campuchia, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 (nội khối) đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Tại Hội nghị, đại diện các quốc gia thành viên đã cho thấy quyết tâm cùng nhau triển khai các biện pháp nhằm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak, đại diện các nước thành viên đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Trong đó, có việc triển khai Khung phục hồi tổng thể ASEAN, Lộ trình Bandar Seri Bagawan về chuyển đổi số trong ASEAN để đẩy nhanh phục hồi kinh tế ASEAN và hội nhập kinh tế số.

Thông tin từ đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cho biết, các đại biểu đã trao đổi và ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2022; thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động dài hạn của ASEAN hướng đến phát triển kinh tế bền vững trong khu vực, như chuẩn bị cho việc triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), xử lý các vấn đề tồn đọng trong thực thi ATIGA, khởi động đàm phán Hiệp định khung của ASEAN về Cạnh tranh.

Các Bộ trưởng thảo luận về Kế hoạch triển khai Khung kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng kinh tế ASEAN, kiến nghị của Nhóm Đặc trách cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN, rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2022.

Cùng với đó, hội nghị cũng thảo luận nội bộ về các hoạt động hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác đối thoại, như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Canada, Vương quốc Anh; trao đổi về việc thực thi các Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN và các nước đối tác (FTA ASEAN+1), bao gồm việc nâng cấp FTA giữa ASEAN và Australia, New Zealand và việc thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Các Bộ trưởng cũng thông qua báo cáo “Đánh giá chuyên sâu các tác động của việc Timor Leste gia nhập các hiệp định kinh tế của ASEAN”, qua đó tạo cơ sở cho Hội đồng Điều phối ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN xem xét khả năng kết nạp quốc gia này.

Bên lề Hội nghị, các Bộ trưởng cũng gặp và trao đổi với Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC) về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng sở hữu trí tuệ để giúp các công ty khởi nghiệp và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; việc tận dụng sở hữu trí tuệ để thúc đẩy xuất khẩu, đổi mới sở hữu trí tuệ, kinh tế số và các khuyến nghị của ABAC nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Đoàn Việt Nam (gồm đại diện các bộ: Công thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư) do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đóng góp ý kiến tích cực đối với vấn đề hợp tác kinh tế nội khối ASEAN. Theo đó, các nước ASEAN cần tập trung cho đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA, giải quyết các hàng rào phi thuế quan ở các nước ASEAN và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại nhằm thúc đẩy thương mại nội khối.

Đoàn Việt Nam cũng đưa ra các kiến nghị về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm bảo đảm đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cùng với đó, đại diện Việt Nam nêu quan điểm ủng hộ các sáng kiến của nước chủ nhà Campuchia hướng đến việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế trong ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác; cam kết cùng các nước ASEAN nỗ lực để hoàn thành toàn bộ các chương trình công tác đã được các nước thành viên thống nhất.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc làm việc với Chủ tọa Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak; Bộ trưởng Công thương Lào Malaithong Kommasith và Bộ trưởng một số nước ASEAN để thúc đẩy hợp tác trong ASEAN cũng như các khuôn khổ khác.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan khai mạc tại thành phố du lịch Siem Reap, tây bắc Campuchia, ngày 14/9, với diễn văn của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tiếp sau hội nghị trên sẽ là chuỗi các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác đối thoại, dự kiến diễn ra trong các ngày từ 16 đến 18/9.

