WHO làm rõ các thông tin về nguồn đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 9-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không liên quan đến loài khỉ sau khi xuất hiện nhiều thông tin về các vụ tấn công nhằm vào loài động vật này ở Brazil.

Người phát ngôn WHO Margaret Harris nêu rõ, điều mà tất cả mọi người cần phải nắm được là bệnh đang lây nhiễm giữa người với người. Các loài khỉ hay linh trưởng không phải là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Brazil tăng cao trong thời gian qua. Theo WHO, kể từ khi xảy ra đợt bùng phát bên ngoài châu Phi (nơi bệnh đã lưu hành từ trước) hồi tháng 5 đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 28.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 12 ca tử vong vì bệnh này. Riêng Brazil ghi nhận 1.700 ca mắc và 1 ca tử vong.

LHQ cảnh báo IS có thể lợi dụng tình hình xung đột ở Ukraine

Ngày 10-8, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Voronkov - kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng chống khủng bố của LHQ nhận định, IS vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đáng chú ý, mối đe dọa này gia tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

IS và các tổ chức chân rết tiếp tục lợi dụng các yếu tố bất ổn để kích động, lên kế hoạch và tổ chức các cuộc tấn công khủng bố; khai thác các hạn chế liên quan đến đại dịch, lạm dụng không gian kỹ thuật số để tăng cường nỗ lực tuyển mộ những phần tử cực đoan và thu hút nguồn lực. Theo ông Voronkov, IS đang kêu gọi những người ủng hộ họ lợi dụng việc nới lỏng hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 và tình hình xung đột ở Ukraine để thực hiện các vụ tấn công ở châu Âu nói riêng và các khu vực không xung đột nói chung nhằm kích động nỗi sợ hãi cũng như phô trương sức mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản cải tổ Ban lãnh đạo đảng cầm quyền

Sáng 10-8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cải tổ Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, trong đó chỉ giữ lại 3 vị trí chủ chốt.

Cụ thể, Thủ tướng Kishida - người đang giữ chức Chủ tịch LDP - chỉ giữ lại Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Toshimitsu Motegi và Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Tsuyoshi Takagi. Đối với các vị trí khác, Thủ tướng Kishida đã điều chuyển ông Koichi Hagiuda, người đang giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP; thay cho bà Sanae Takaichi, người được cho là sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Kinh tế. Thủ tướng Kishida cũng bổ nhiệm ông Hiroshi Moriyama làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử của LDP, thay cho ông Toshiaki Endo, người được điều chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng chung của LDP, thay cho ông Tatsuo Fukuda./.

