Trang mới trong quan hệ Pháp và Algeria

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Algeria khẳng định, hai bên quyết định mở ra một kỷ nguyên mới, đặt nền tảng cho mối quan hệ đối tác được thể hiện thông qua cách tiếp cận cụ thể, mang tính xây dựng, tập trung vào các dự án tương lai và thế hệ trẻ. Tổng thống Tebboune nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới nước này thành công xuất sắc, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Pháp và Algeria đã tổ chức cuộc họp an ninh cấp tổng thống đầu tiên. Cuộc họp diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Tổng thống Macron và Tổng thống nước chủ nhà Tebboune. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Algeria nhấn mạnh, đây là cuộc họp an ninh cấp tổng thống đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Algeria giành độc lập vào năm 1962. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh, đồng thời khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương lên mức mong muốn.

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên xấu đi vào năm ngoái, sau khi những phát biểu của ông Macron về lịch sử Algeria dẫn đến rạn nứt ngoại giao. Tháng 9 năm ngoái, Pháp quyết định giảm số thị thực nhập cảnh cấp cho quan chức Algeria. Đáp lại, Algeria triệu hồi Đại sứ nước này tại Pháp và đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự Pháp. Sau những tháng khủng hoảng ngoại giao, hai nước quyết định nối lại đối thoại chính trị vào tháng 12 năm ngoái.

