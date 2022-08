OPEC nâng nguồn cung dầu thô thêm hơn 200 nghìn thùng/ngày

Hãng thông tấn INA của Iraq dẫn báo cáo hàng tháng mới công bố của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, OPEC đã nâng nguồn cung dầu thô trong tháng 7 vừa qua của 7 nước thành viên, trong đó có Iraq.

Báo cáo của OPEC cho hay, sản lượng của 13 nước thành viên của nhóm này trong tháng 7 đã tăng thêm 216 nghìn thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt tổng cộng 28,896 triệu thùng/ngày, nhờ nguồn cung gia tăng tại 7 nước thành viên, bao gồm Iraq, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Gabon, Guinea Xích đạo và Nigeria.

Hàn Quốc với nỗi lo tỷ lệ sinh thấp

Theo The Korea Herald, năm 2021, tổng dân số của Hàn Quốc lần đầu tiên bị sụt giảm kể từ khi nước này bắt đầu lấy dữ liệu điều tra dân số vào năm 1949. Tổng dân số là tổng số người sống ở Hàn Quốc, bao gồm cả người nước ngoài.

Số liệu điều tra dân số năm 2021 do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố gần đây cho thấy, tổng dân số của nước này tính đến ngày 1-11-2021 là 51,73 triệu người, giảm 91 nghìn người so với một năm trước đó. Số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc cũng giảm do đại dịch COVID-19. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Từ năm 2006, Chính phủ Hàn Quốc đã cập nhật bản báo cáo về tỷ lệ sinh thấp và già hóa 5 năm một lần, cũng như đầu tư 380 nghìn tỷ won (291 tỷ USD) để khuyến khích người dân sinh con. Nhiều biện pháp được áp dụng như hỗ trợ tiền mặt cho sản phụ, cố gắng cải thiện việc đối xử với phụ nữ khi nghỉ việc... Dù vậy, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm. Giá nhà đất tăng chóng mặt, thanh niên thiếu cơ hội tìm việc làm ổn định, chi phí giáo dục tăng cao là những yếu tố khiến giới trẻ xứ sở kim chi ngại lập gia đình và không muốn sinh con.

Tái bùng phát dịch sởi khiến 80 trẻ em Zimbabwe tử vong

Bộ Y tế Zimbabwe ngày 14-8 cho biết một đợt tái bùng phát dịch sởi đã khiến 80 trẻ em tử vong kể từ tháng 4 đến nay, nguyên nhân là do các hoạt động tập trung làm lễ nhà thờ.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ dịch hiện đã lan ra toàn quốc, với tỷ lệ tử vong là 6,9%. Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch. Bệnh này tuy ít gây tử vong nhưng biến chứng có thể gặp là: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt và đôi khi viêm não sau sởi, đặc biệt ở trẻ em suy dinh dưỡng./.