Mỹ tuyên bố không có kế hoạch nới lỏng trừng phạt Iran

Sputnik ngày 16-8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nước này không có kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, trong đó có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phát biểu với báo giới, ông Price tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo cần phải “thay đổi cách hành xử cơ bản” nếu muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. “Chúng tôi không đề nghị nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán về Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ngay cả nếu các cuộc đàm phán JCPOA thành công, Mỹ sẽ tiếp tục đối mặt với “mối đe dọa” do IRGC gây ra”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo Washington không sử dụng “ngôn từ đe dọa” nhằm vào Tehran sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một thành viên của IRGC lên kế hoạch ám sát cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc này.

Số ca tử vong vì dịch COVID-19 tăng cao ở Nhật Bản

Trong những ngày gần đây, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Nhật Bản liên tục ở trên ngưỡng 200 ca/ngày, gần tương đương với con số tử vong được ghi nhận trong làn sóng lây nhiễm thứ 6 ở nước này vào đầu năm nay.

Một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản tăng cao là do hệ thống y tế ở nhiều địa phương đã trong tình trạng căng thẳng, khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 không được chữa trị kịp thời. Trong tuần từ 8 đến 14-8, số người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 phải cấp cứu nhưng không tìm được bệnh viện đã tăng 2% so với tuần trước đó lên 6.747 người, trong đó có 2.836 người bị khó thở. Ngày 16-8, Nhật Bản ghi nhận thêm 166.205 ca nhiễm mới, giảm 46 nghìn ca so với một tuần trước đó, và 311 ca tử vong vì dịch COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch là 614 người./.

PV