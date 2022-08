Lạm phát của Nam Phi đạt mức kỷ lục trong 13 năm

Ngày 24-8, Cơ quan Thống kê quốc gia Nam Phi (StatsSA) cho biết lạm phát của nước này trong tháng 7 vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 13 năm, chủ yếu do giá thực phẩm, vận tải và điện tăng cao.

Cụ thể, theo StatsSA, giá tiêu dùng tại Nam Phi trong tháng 7 vừa qua đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn mức 7,4% trong tháng 6. Nam Phi công bố số liệu thống kê trên trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở nước này do điều kiện kinh tế xấu đi, đặc biệt gây tác động đến những người nghèo. Dù con số lạm phát mới là một tin xấu với người tiêu dùng, song các nhà kinh tế cho rằng đây có thể đã là “điểm tới hạn”, do đó tình hình lạm phát có thể được cải thiện trong những tháng tới. Theo nhà kinh tế trưởng Annabel Bishop thuộc ngân hàng Investec, đây có thể là “mức đỉnh trong chu kỳ lạm phát hiện nay”.

Mỹ trừng phạt 7 công ty sản xuất chíp và hàng không vũ trụ Trung Quốc

Ngày 24-8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 công ty sản xuất chíp và hỗ trợ hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Các công ty và cơ quan có yếu tố nhà nước Trung Quốc vừa bị Chính phủ Mỹ áp trừng phạt hoạt động trong lĩnh vực phát triển chíp điện tử và chương trình hàng không vũ trụ. Với quyết định này, Mỹ đã nâng số lượng thực thể Trung Quốc nằm trong danh sách đen trừng phạt lên khoảng 600. Động thái mới nói trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật nhằm tăng cường bảo vệ ngành công nghiệp chíp và chất bán dẫn của nước này. Theo báo trên, các công ty của Mỹ sẽ cần phải nhận được giấy phép xuất khẩu nếu muốn bán sản phẩm cho 7 công ty này, vốn bị cáo buộc hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc./.

PV