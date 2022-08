ILO: Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu năm 2022 sẽ tăng lên 73 triệu người

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tình hình phục hồi việc làm của thanh niên đang diễn ra chậm chạp, trong đó xác nhận rằng đại dịch COVID-19 đã gây hại cho thanh niên nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác.

Các lao động nữ trẻ đang đóng gói đậu tại một trang trại ở Ethiopia. Ảnh: UN

Theo ILO, tổng số thanh niên thất nghiệp trên toàn thế giới dự kiến sẽ còn 73 triệu người vào năm 2022, giảm 2 triệu người so với năm trước. Con số này thể hiện sự cải thiện một chút so với năm 2021 (75 triệu người), nhưng vẫn cao hơn 6 triệu người so với mức của năm 2019, trước đại dịch COVID-19.

ILO cho biết trong giai đoạn năm 2019-2020, những người từ 15-24 tuổi phải trải qua tỷ lệ mất việc làm cao hơn nhiều so với phần còn lại của thị trường lao động. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm, giáo dục hoặc đào tạo (NEET) vào năm 2020 - năm gần nhất theo ước tính toàn cầu - đã tăng lên 23,3%. Đây là mức tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm trước. ILO cho biết thêm, mức này đã không đạt được trong vòng ít nhất 15 năm qua.

Bà Martha Newton, Phó Tổng Giám đốc ILO về Chính sách, cho biết: “Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã bộc lộ một số bất cập trong cách tính đến nhu cầu của giới trẻ, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như: những người mới tìm việc làm, những người bỏ học, những sinh viên trẻ mới tốt nghiệp với ít kinh nghiệm và những người không hoạt động”.

Trong số những người tìm việc trẻ tuổi này, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn nam giới. Báo cáo cho biết chỉ 27,4% phụ nữ trẻ dự kiến sẽ làm việc vào năm 2022, so với 40,3% nam giới trẻ. Điều này có nghĩa là nam giới trẻ có khả năng được tuyển dụng cao hơn gần 1,5 lần so với phụ nữ trẻ. Nhìn chung, theo ILO, khoảng cách về giới “ít dấu hiệu thu hẹp trong hai thập kỷ qua”.

Thêm vào đó, báo cáo của ILO cũng cho thấy sự khác biệt lớn giữa các khu vực về triển vọng của những người trẻ tuổi trên thị trường lao động. Ở châu Âu và Trung Á, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là 16,4%, nhưng ILO đánh giá những cú sốc thực tế và tiềm ẩn từ cuộc chiến ở Ukraine có khả năng ảnh hưởng đến kết quả này. Ở châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ tương đương với mức trung bình toàn cầu là 14,9%. Ở Mỹ Latinh, dự kiến sẽ đạt tỷ lệ “đáng lo ngại” là 20,5%, trong khi ở Bắc Mỹ, con số này dự kiến là 8,3%. Ở châu Phi, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 12,7%. Hơn 1/5 thanh niên ở châu Phi không có việc làm, giáo dục hoặc đào tạo (NEET) vào năm 2020.

Tổng cộng, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu dự báo sẽ ở mức 14,9% vào năm 2022. Để giảm bớt tình trạng thất nghiệp ở thanh niên, ILO đang tập trung vào “các nền kinh tế xanh và xanh dương (tài nguyên đại dương bền vững)”. Theo báo cáo, 8,4 triệu việc làm thêm cho thanh niên có thể được tạo ra vào năm 2030 thông qua việc thực hiện các biện pháp chính sách xanh và xanh dương. Báo cáo ước tính rằng việc đạt được phạm vi phủ sóng băng thông rộng toàn cầu vào năm 2030 có thể dẫn đến sự gia tăng ròng 24 triệu việc làm mới trên toàn thế giới, 6,4 triệu việc làm trong số đó sẽ được lấp đầy bởi những người trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng đầu tư vào các lĩnh vực chăm sóc sẽ tạo thêm 17,9 triệu việc làm cho thanh niên vào năm 2030. Nhìn chung, việc thực hiện chung các biện pháp có lợi cho môi trường, công nghệ kỹ thuật số và chăm sóc sức khỏe sẽ có thể làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thế giới thêm 4,2%. Định hướng như vậy cũng có thể tạo thêm 139 triệu việc làm cho người lao động ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới, trong đó có 32 triệu người trẻ./.

Theo dangcongsan.vn