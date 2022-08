IAEA cảnh báo thảm họa hạt nhân ở Ukraine

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 6-8 cảnh báo, các vụ pháo kích nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân tương tự Chernobyl.

Trong cảnh báo của mình, cơ quan này bày tỏ “cực kỳ lo ngại” trước các vụ pháo kích nhằm vào khu vực có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Tổng giám đốc IAEA Mariano Grossi tuyên bố, bất cứ hoả lực nào nhằm vào nhà máy điện này sẽ bị coi là “đùa với lửa và có thể kéo theo thảm họa”. IAEA cũng đề nghị cử phái đoàn đến nhà máy điện Zaporizhzhia để “hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân” và giúp ngăn tình hình vượt tầm kiểm soát. Phái đoàn này sẽ tiến hành kiểm tra các hoạt động tại nhà máy cũng như chuyển thiết bị bảo đảm an toàn tới đây. Tuy nhiên, để làm được điều này, IAEA cần sự hỗ trợ của Liên hợp quốc cũng như sự hợp tác của cả Nga và Ukraine, nhưng hiện cả Moscow và Kiev đều chưa phản hồi về đề xuất của IAEA.

Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo ngừng bắn ở Dải Gaza

Lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và Phong trào thánh chiến Hồi giáo (PIJ) trên Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực vào tối 7-8 (theo giờ địa phương) sau gần 3 ngày xung đột khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng.

Giới chức y tế Gaza cho biết xung đột đã khiến 41 người Palesitne thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và 4 phụ nữ, trong khi 311 người khác bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza không tham gia xung đột lần này, tuy nhiên trang mạng Walla (Israel) dẫn một số nguồn tin từ nước này cho biết phía Israel lo ngại Hamas có thể tham gia nếu tình hình nhân đạo trên Dải Gaza xấu đi./.

PV