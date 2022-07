WHO khuyến nghị 6 bước để phòng tránh đuối nước

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi mọi người trên toàn thế giới đẩy mạnh phòng chống đuối nước, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh niên từ 1 đến 24 tuổi.

Theo WHO, đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 236 nghìn người mỗi năm. Hơn 90% số ca tử vong do đuối nước xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao nhất. WHO khuyến nghị 6 biện pháp thực tế để ngăn ngừa đuối nước, bao gồm lắp đặt các rào cản kiểm soát việc tiếp cận nguồn nước; huấn luyện người dân về cứu hộ và hồi sức an toàn; dạy bơi cơ bản cho trẻ em trong độ tuổi đi học và các kỹ năng an toàn dưới nước; cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban ngày có giám sát; thiết lập và thực thi các quy định về an toàn chèo thuyền và phà; và cải thiện quản lý rủi ro lũ lụt.

New Zealand báo động tình trạng học sinh nghỉ học vì COVID-19

Sự xuất hiện và lây lan của dịch COVID-19 kể từ năm 2020 cho đến nay đang làm giảm tỷ lệ học sinh đến trường tại New Zealand. Theo số liệu thống kê, vào năm 2021, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường thường xuyên đi học chưa đến 60%.

Hiện tại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh tại New Zealand song nước này không thực hiện phong tỏa nên những người được xác định mắc bệnh và những người tiếp xúc gần buộc phải ở nhà cách ly ít nhất 7 ngày. Vì vậy những em học sinh phải nghỉ học sẽ không được học trực tuyến như giai đoạn phong tỏa.

Trước thực tế này, hiệp hội các hiệu trưởng tại New Zealand đã gửi thư đề nghị chính phủ hỗ trợ các em học sinh. Theo đó, các hiệu trưởng đề nghị New Zealand giảm bớt các tín chỉ làm điều kiện cấp chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. New Zealand đặt mục tiêu, vào năm 2024, 70% trẻ em trong độ tuổi đi học thường xuyên đến trường và con số này sẽ tăng lên 75% vào năm 2026./.

