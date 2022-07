Khởi động quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Anh

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) lần thứ 54 vào tháng 8/2021, ASEAN đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với Anh. Trên cơ sở đó, ASEAN và Anh đang nỗ lực khởi động mối quan hệ này nhằm khai thác những tiềm năng hợp tác trên tất cả các phương diện chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh (bên trái) gặp Tổng Thư ký ASEAN. (Ảnh ASEAN.ORG)

Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cũng như vai trò trung tâm của Hiệp hội trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, ASEAN nỗ lực tăng cường hợp tác với các đối tác, cũng như thiết lập quan hệ với các đối tác mới. Tuy nhiên, ASEAN đã tạm ngừng xem xét trao quy chế đối tác đối thoại nhiều năm qua. Bởi vậy, việc Anh trở thành đối tác đối thoại thứ 11 thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hiệp hội dành cho Anh. Phía Anh khẳng định, ASEAN và khu vực Ðông Nam Á có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này; cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực.

Hai bên vừa qua tiến hành Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Anh (AUKJCC) theo hình thức trực tuyến, đánh dấu sự khởi động của mối quan hệ đối tác đối thoại. AUKJCC, gồm Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN, Ðại sứ Anh tại ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, đưa ra định hướng về mọi mặt của quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên. Tại cuộc họp, hai bên đề cập các cuộc đàm phán hiện nay về Kế hoạch hành động nhằm triển khai quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch hành động này nhằm củng cố quan hệ ASEAN-Anh, tập trung các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và phù hợp Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025.

Tại cuộc họp vừa qua, hai bên trao đổi về tình hình gần đây tại các nước thành viên ASEAN và Anh, trong đó có nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. ASEAN và Anh thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác về bảo đảm an ninh hàng hải, an ninh mạng; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phụ nữ, hòa bình và an ninh. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực như số hóa, kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, các sáng kiến kết nối và hội nhập ASEAN…

Nhằm thúc đẩy liên kết thương mại và đầu tư giữa Anh và ASEAN, đầu năm 2022, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Anne Marie Trevelyan (A.Trê-vê-li-an) đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi (Lim Giốc Hoi) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Trevelyan và Tổng Thư ký Lim Jock Hoi trao đổi về hợp tác kinh tế giữa Anh và ASEAN, trong đó nhấn mạnh, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đã đạt hơn 30 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên trông đợi kết quả tích cực của việc triển khai tuyên bố chung về hợp tác kinh tế tương lai như đã nhất trí trong cuộc Tham vấn lần thứ nhất giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Anh tháng 9/2021. Trao đổi về triển vọng của nghiên cứu chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN-Anh, Tổng Thư ký Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Trevelyan nhấn mạnh việc hướng đến quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, cũng như đạt được một hiệp định thương mại tự do.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký Lim Jock Hoi đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Anh trong việc hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN. Ông Lim Jock Hoi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế ASEAN-Anh; đồng thời kêu gọi Anh mở rộng đầu tư vào các nước thành viên của Hiệp hội. Ngoài ra, ông Lim Jock Hoi nhấn mạnh sự liên kết giữa ASEAN và Anh thông qua thúc đẩy các chương trình hợp tác về phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi kỹ thuật số, vốn là những lĩnh vực quan trọng đối với quá trình phục hồi sau đại dịch, cũng như trong dài hạn.

Những nỗ lực khởi động quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và Anh tạo nền tảng đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Như những gì Hiệp hội mong đợi khi thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với Anh, hợp tác giữa ASEAN và Anh sẽ từng bước phát triển thực chất hơn, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Theo nhandan.vn