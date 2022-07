IS gây ra các vụ tấn công mới tại Iraq, khiến nhiều người thiệt mạng

N

Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công tên lửa tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây Iraq ngày 13/1/2021. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

gày 25/7, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết 2 nhân viên an ninh, 1 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong 2 vụ tấn công do các phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại tỉnh Salahudin và tỉnh Diyala của nước này.