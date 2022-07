Dự kiến tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào cuối tháng 9

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm Thủ đô Tokyo vào cuối tháng 9. Quốc tang sẽ được tổ chức hoàn toàn bằng kinh phí của Chính phủ Nhật Bản.

Nhật Bản hiếm khi tổ chức quốc tang cho lãnh đạo đất nước. Trước đó, người được Tokyo tổ chức quốc tang là cố Thủ tướng Shigeru Yoshida, qua đời năm 1967. Trước đó, để ghi nhận các đóng góp của cố Thủ tướng Abe, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định truy tặng “Chiếc vòng cổ Huân chương Hoa cúc”, danh hiệu cao quý nhất của nước này, cho ông. Đây là vị thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản nhận trao tặng danh hiệu cao quý này sau các cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

Hơn 1.000 người chết do nắng nóng ở Bồ Đào Nha, con số có thể tăng tiếp

Trong tuần qua, mức nền nhiệt ở Bồ Đào Nha luôn trên 40 độ C. Mặc dù nhiệt độ có giảm trong 1 vài ngày qua song vẫn cao so với mức nhiệt hàng năm. Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 người chết trong đợt nắng nóng nghiêm trọng tại châu Âu hiện nay.

Phát biểu với báo giới, ông Carlos Antunes, nhà nghiên cứu thuộc đại học Lisbon nói: “Dữ liệu từ cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy, số người chết do nắng nóng đợt này đang gia tăng, nhất là người già, tăng mạnh so với con số của cả năm ngoái. Với tình trạng biến đổi khí hậu, số người chết do nắng nóng sẽ còn tăng. Do đó, chúng ta phải triển khai các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, qua đó giảm giảm thiểu tác động”./.

PV