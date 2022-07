Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Ngày 17-7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã đề xuất thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp nhằm giảm bớt quyền lực hiện đang tập trung nhiều trong tay Tổng thống và đẩy mạnh đoàn kết dân tộc.

Trong bài diễn văn kỷ niệm 74 năm Ngày Hiến pháp trước Quốc hội, ông Kim Jin-pyo đã đề cập vấn đề sửa đổi Hiến pháp vốn được tranh luận từ lâu, khoảng 2 tháng sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu nắm quyền. Ông nhấn mạnh đã có nhiều cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp trong xã hội. Vì có sự đồng thuận rộng rãi của dân chúng nên đã đến lúc phải hành động về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hàn Quốc cần điều chỉnh Hiến pháp để đáp ứng kỳ vọng cao của người dân và ứng phó với những thách thức mới nổi như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, bất bình đẳng và vượt qua sự chia rẽ chính trị. Theo ông, Hàn Quốc cần thúc đẩy việc phân tán quyền lực và hợp tác.

Chủ tịch Cuba đối thoại với thanh niên Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa có cuộc trao đổi với một nhóm gồm 20 sinh viên Trường Đại học The New School (New York) đang tham gia khóa học hè tại đảo quốc Caribe này.

Đón tiếp những sinh viên trên tại Cung Cách mạng Cuba, Chủ tịch Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng rằng sẽ ngày càng có nhiều “nhịp cầu” giữa Cuba và Mỹ bởi hai dân tộc sẽ ngày càng hiểu và yêu quý nhau hơn. Theo Chủ tịch Cuba, các yếu tố văn hóa, lịch sử đã gắn kết hai dân tộc và mối quan hệ giữa nhân dân Cuba với nhân dân Mỹ là mối quan hệ tôn trọng, hữu nghị, anh em. Ông Díaz-Canel nhấn mạnh những khác biệt giữa hai nước là giữa chính phủ của hai bên. Nhân dịp này, Chủ tịch Díaz-Canel cũng giải đáp một cách toàn diện về các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Cuba, nêu rõ những mục tiêu này là nhằm đạt được công bằng xã hội ở mức cao nhất có thể./.

PV