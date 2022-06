Pakistan cam kết nỗ lực ngăn chặn vấn nạn sử dụng lao động trẻ em

Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em, Tổng thống Pakistan Arif Alvi ngày 12-6 tuyên bố Islamabad cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong việc ngăn chặn sử dụng lao động trẻ em, đồng thời kêu gọi các bên liên quan lên tiếng chống lại tệ nạn xã hội này. Tổng thống Alvi cho rằng Hiến pháp Pakistan quy định trẻ em dưới 14 tuổi không được tham gia lao động dưới bất kỳ hình thức nào và mọi trẻ em cần có được một môi trường an toàn. Các cơ quan chức năng cần nỗ lực giải quyết tình trạng lao động trẻ em và lao động lệ thuộc, đồng thời cho rằng một chiến dịch nâng cao nhận thức trong xã hội về tác hại của vấn nạn sử dụng lao động trẻ em sẽ là một hành động quan trọng trong quá trình đấu tranh và ngăn chặn tệ nạn này.

Giá xăng ở Mỹ tiếp tục tăng cao kỷ lục

Theo AAA, trang web chuyên theo dõi giá xăng bán lẻ ở Mỹ, giá xăng trung bình ở nền kinh tế số 1 thế giới đã tăng 16% từ tuần trước trong bối cảnh mùa hè đã bắt đầu và người dân Mỹ đi lại nhiều hơn trong các kỳ nghỉ. Giá xăng ở Mỹ bắt đầu tăng kể từ năm 2021 và tốc độ tăng đã nhanh hơn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giá xăng cao nhất ở Mỹ được ghi nhận ở California ở mức 6,43 USD/gallon, trong khi đó ngay cả các bang với giá xăng trung bình thường ở mức thấp như Texas và Mississippi cũng đang chứng kiến giá xăng nhích dần qua mốc 4,5 USD/gallon. Việc giá xăng tăng liên tục ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh lạm phát ở nước này trong tháng 5 cao nhất trong vòng 40 năm với nguyên nhân chủ yếu là do chi tiêu chính phủ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, tình hình quốc tế phức tạp, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, và nhu cầu tiêu dùng tăng cao sau đại dịch.

Hiện tượng La Nina gây mưa, bão nhiều hơn có thể kéo dài đến năm 2023

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc (WMO) hôm 10-6, chu kỳ khí hậu La Nina - đang tác động đến nhiệt độ toàn cầu và khiến thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn - sẽ kéo dài nhiều tháng nữa, thậm chí là đến năm 2023. La Nina là hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, xảy ra cứ sau hai đến bảy năm. La Nina thường bắt đầu hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, nhưng thời điểm gây ảnh hưởng mạnh nhất là vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau. Ở Đông Nam Á, nó thường gây ra lượng mưa trên mức trung bình và lũ lụt. WMO cho biết, có 70% khả năng sự kiện La Nina kéo dài sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là tháng 8 tới. Một số dự đoán thậm chí còn cho thấy nó có thể tồn tại đến năm 2023. WMO cho biết thêm, tình trạng hạn hán khắc nghiệt đang tàn phá vùng Sừng châu Phi và Nam Mỹ đều do ảnh hưởng của La Nina. Nó đang gây lượng mưa nhiều trên mức trung bình gần đây ở Đông Nam Á và Australia. Tác động của các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Nina đang ngày càng gia tăng do trái đất nóng lên./.

