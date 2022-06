G7 tìm cách thức phản ứng chung với lạm phát

Trưa 26/6 (giờ địa phương), Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khai mạc tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền nam nước Ðức.

Theo TTXVN, Thủ tướng Ðức Olaf Scholz (Ô.Sôn) cùng phu nhân đã chào đón lãnh đạo cùng phu nhân các nước còn lại trong Nhóm G7 cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (U.Lây-en) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (S.Mi-sen) theo nghi thức lễ tân, sau đó các nhà lãnh đạo vào bàn hội đàm kín.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Ðức gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao G7. (Ảnh AP)

Chủ đề chính trong ngày đầu của Hội nghị cấp cao G7 là tình hình kinh tế thế giới, trong đó các nhà lãnh đạo thảo luận nhằm tìm kiếm cách thức phản ứng chung đối với vấn đề lạm phát và mối đe dọa suy thoái. Ðối với vấn đề bảo vệ khí hậu, G7 thảo luận về đề xuất hình thành một câu lạc bộ khí hậu cho tất cả những quốc gia đặt mục tiêu trung hòa các-bon vào giữa thế kỷ. Một chủ đề khác là chính sách đối ngoại và an ninh, trong đó các nhà lãnh đạo G7 thảo luận về việc gia tăng sức ép với Nga liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 26/6, trước giờ khai mạc Hội nghị cấp cao G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Ðức Olaf Scholz để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó nổi bật là tình hình ở Ukraine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh sự đoàn kết của phương Tây liên quan tới tình hình ở Ukraine; khẳng định, phương Tây phải tiếp tục sát cánh cùng nhau trong vấn đề này. Tổng thống Biden cảm ơn Thủ tướng Scholz vì vai trò của Ðức trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson (B.Giôn-xơn) cho biết, bốn quốc gia thành viên của Nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga nhằm ngăn chặn các nhà tài phiệt Nga mua kim loại quý này để tránh lệnh trừng phạt. Theo đó, nhà lãnh đạo Anh thông báo, Anh sẽ cùng Mỹ, Nhật Bản và Canada phối hợp cho lệnh cấm nêu trên. Năm 2021, xuất khẩu vàng, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Nga, đạt 15,5 tỷ USD.

Ðể bảo đảm an toàn cho Hội nghị cấp cao G7, hàng nghìn cảnh sát tại Ðức đã được triển khai làm nhiệm vụ. Trong thời gian diễn ra hội nghị, cảnh sát không được nghỉ phép và phải bảo đảm an ninh từ sân bay Munich tới lâu đài Elmau. Một màn hình giám sát an ninh rộng 40m2 luôn có khoảng 100 cảnh sát túc trực suốt ngày đêm để có thể tham gia điều phối và giải quyết kịp thời mọi tình huống.

