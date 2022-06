Đại dịch đã đẩy thêm 400 nghìn người Cameroon vào cảnh nghèo đói

Theo một nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 31-5, đại dịch COVID-19 đã khiến thêm 400 nghìn người ở Cameroon rơi vào cảnh bấp bênh, nơi hơn 25% dân số vốn đã sống dưới mức nghèo khổ. Những người trẻ tuổi là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, vì cuộc khủng hoảng sức khỏe này đã dẫn đến hoạt động kinh tế bị đình trệ, khiến nhiều người mất việc làm và thu nhập. WB ước tính rằng khoảng 6,9 triệu người trong tổng số khoảng 25 triệu dân Cameroon hiện đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói. Trước tình hình này, WB đã thiết lập dự án mang tên “mạng lưới xã hội” nhằm giúp hơn 500 nghìn thanh niên có thêm “hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình” và cho biết rằng hơn 1,3 triệu người đã được hưởng lợi nhờ được xác định và hỗ trợ chuyển tiền khẩn cấp trong năm nay.

Brazil ghi nhận tháng 5 cháy rừng tồi tệ nhất trong 18 năm qua

Chính phủ Brazil ngày 1-6 công bố số liệu cho thấy, số vụ cháy ở rừng nhiệt đới Amazon trong tháng 5 vừa qua đã tăng tới 96% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành tháng 5 cháy rừng tồi tệ nhất trong 18 năm qua. Theo Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil, số vụ cháy rừng Amazon trong 5 tháng đầu năm nay đã lên tới 4.971 vụ, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo, tình hình cháy rừng Amazon sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới do quốc gia Nam Mỹ này chuẩn bị bước vào mùa khô. Phần lớn các vụ cháy rừng ở Amazon là do nạn chặt phá và đốt rừng, thường là do người nông dân Brazil thực hiện để lấy đất trồng trọt.

Mỹ dỡ bỏ các hạn chế bay với Cuba

Chính quyền Mỹ ngày 1-6 đã thu hồi một loạt những hạn chế với các chuyến bay tới Cuba được áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm, bao gồm cả việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay từ Mỹ tới các sân bay khác ở Cuba, ngoài Thủ đô La Habana.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã đưa ra chỉ thị trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken, người khẳng định hành động này “nằm trong lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ”. Hồi tháng trước, Nhà Trắng đã tỏ dấu hiệu về động thái được lên kế hoạch trước này như một phần trong việc điều chỉnh chính sách lớn hơn với Cuba./.

PV