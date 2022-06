Bạo loạn bùng phát tại Jerusalem

Theo TTXVN, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra tại khu vực đền Al-Aqsa, mà người Do thái gọi là Núi Đền, ở Jerusalem. Đụng độ xảy ra khi những người Do thái vào đền hành lễ, khiến nhiều người Hồi giáo phản ứng và đụng độ với cảnh sát Israel. Truyền hình Israel đã phát những cảnh quay nhiều người Hồi giáo ném các đồ vật vào lực lượng cảnh sát đang phong tỏa lối vào đền.

Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại Đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quần thể đền Al-Aqsa/Núi Đền là địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do thái. Theo quy ước lâu nay, người Do thái chỉ được phép viếng thăm đền vào những thời điểm nhất định và không được cầu nguyện tại đây. Tuy nhiên, nhiều người Do thái cực đoan, trong đó có các nhà lập pháp, đã nhiều lần vào bên trong đền cầu nguyện, châm ngòi cho các vụ đụng độ với người Hồi giáo Palestine.