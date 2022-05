Trung Quốc yêu cầu các cơ quan Nhà nước loại bỏ máy tính do nước khác sản xuất

Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan chính phủ và các tập đoàn nhà nước thay thế máy tính cá nhân do nước ngoài sản xuất bằng các sản phẩm nội địa trong vòng hai năm. Cho đến nay, đây là một trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm loại bỏ sự hiện diện của công nghệ nước ngoài bên trong các cơ quan đầu não ở nước này. Tờ Bloomberg dẫn lời một số nhân vật thạo tin cho biết sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần vừa qua, các nhân viên nhà nước đã được yêu cầu đổi máy tính cá nhân mang thương hiệu ngoại quốc sang những sản phẩm nội địa chạy trên hệ điều hành được phát triển trong nước. Các nguồn tin cho biết theo kế hoạch, có khả năng ít nhất 50 triệu máy tính cá nhân ở cấp chính quyền trung ương sẽ bị thay mới.

Quyết định này đã góp phần thúc đẩy chiến dịch kéo dài một thập kỷ qua của Trung Quốc nhằm thay thế công nghệ nhập khẩu bằng các giải pháp thay thế địa phương, từ chất bán dẫn đến thiết bị mạng và điện thoại. Chiến dịch này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng của HP và Dell Technologies, những thương hiệu máy tính cá nhân lớn nhất ở Trung Quốc xếp sau “nhà vô địch” bản địa Lenovo.

Gió to cản trở hoạt động khống chế cháy rừng tại Mỹ

Giới chức bang New Mexico của Mỹ ngày 7-5 cho biết gió to đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác khống chế các đám cháy rừng tại bang này, buộc lực lượng cứu hỏa phải hủy bỏ chiến dịch chữa cháy từ trên không.

Hiện có ít nhất 6 đám cháy rừng bùng phát ở New Mexico, trong đó nghiêm trọng nhất là các đám cháy ở khu vực rừng núi và hẻm núi ở ngay phía Đông thủ phủ Santa Fe, trong bối cảnh thời tiết cực kỳ nắng nóng, gió và khô hạn. Riêng đám cháy Hermits Peak/Calf Canyon đã thiêu rụi tới 979km2 đất, tương đương gần 90% diện tích của thành phố New York, khiến ít nhất 170 ngôi nhà bị phá hủy, buộc 16 nghìn người phải sơ tán. Lực lượng chức năng cho biết đã khống chế được 21% diện tích đám cháy Hermits Peak/Calf Canyon, song vẫn có nhiều nguy cơ bùng phát dữ dội trở lại.

New Zealand ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.5

Bộ Y tế New Zealand ngày 8-5 thông báo nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.5 tại khu vực cửa khẩu. Trường hợp này đã đi từ Nam Phi đến New Zealand. Hôm 1-5 vừa qua, quốc gia châu Đại dương này cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể BA.4, cũng đi từ Nam Phi. Bộ Y tế New Zealand cho biết sẽ phải mất vài tuần hoặc vài tháng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng loại biến thể mới hoặc dòng phụ mới của biến thể. Do đó, nhà chức trách nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. New Zealand đang áp dụng khung bảo vệ COVID-19 màu cam, đồng nghĩa với việc không hạn chế các cuộc tụ tập. Giới chuyên gia cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này cũng đang có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt là tại Auckland, song cảnh báo người dân không nên chủ quan vì virus vẫn còn lây lan trong cộng đồng./.

PV