Thái Lan kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC nỗ lực ứng phó các cuộc khủng hoảng

Phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT) của APEC diễn ra tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanavisit kêu gọi các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tăng cường nỗ lực để ứng phó các cuộc khủng hoảng trong tương lai cũng như đạt được tăng trưởng kinh tế tốt hơn và bao trùm hơn trong khu vực.

Thái Lan là nước chủ nhà APEC 2022 với chủ đề: “Mở cửa - Kết nối - Cân bằng”. Theo ông Jurin Laksanavisit kêu gọi, các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng và thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Ông cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc nối lại du lịch xuyên biên giới an toàn và thuận tiện, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và kỹ thuật số đồng thời tính đến việc bảo vệ môi trường, tăng cường an ninh lương thực và ngành nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu vực.

Thủ tướng đắc cử Australia A.Albanese cam kết cải thiện hình ảnh đất nước

Ngày 22-5, Thủ tướng đắc cử Australia Anthony Albanese nhấn mạnh ông muốn thay đổi đất nước Australia, theo đó sẽ thay đổi chính sách về khí hậu để cải thiện hình ảnh của nước này.

Trong một tuyên bố, ông Albanese, người đồng thời là lãnh đạo Công đảng nêu rõ, chính phủ mới sẽ đưa ra một số thay đổi trong chính sách, đặc biệt liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, và tăng cường sự tham gia của Australia với thế giới trong lĩnh vực này.

Ông cũng đề cập Hội nghị nhóm Bộ Tứ cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, ông Albanese cho biết cuộc gặp này hiện là ưu tiên cao nhất của Australia. Theo ông Albanese, nhân dịp đến Tokyo dự hội nghị này, ông sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi./.

PV