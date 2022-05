Mỹ nỗ lực tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch mời các nhà lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tới Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Thông tin này được Điều phối viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell đưa ra trong khuôn khổ hội nghị kinh doanh Mỹ - New Zealand diễn ra tại Auckland (New Zealand) ngày 2-5. Ông Campbell cho biết việc mời lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương đến thăm Nhà Trắng là động thái của chính quyền Washington nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao trong khu vực. Chính quyền Tổng thống Biden cũng sẽ phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) để tài trợ cho các dự án trong khu vực, cũng như khôi phục chương trình tình nguyện Peace Corps cho phần lớn khu vực này.

Núi lửa ngầm ở Nam Cực kích hoạt loạt 85 nghìn trận động đất

Một ngọn núi lửa dưới nước đã lâu không hoạt động gần Nam Cực nay chợt thức giấc, gây ra 85 nghìn trận động đất.

Theo trang livescience.com, loạt trận động đất bắt đầu vào tháng 8-2020 và giảm dần vào tháng 11 năm đó. Đây là hoạt động động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các trận động đất có thể là do một “ngón tay” magma nóng chọc vào lớp vỏ. Loạt trận động đất xảy ra xung quanh núi ngầm Orca, một ngọn núi lửa không hoạt động cao 900 mét, trồi lên từ đáy biển ở eo biển Bransfield - một lối đi hẹp giữa quần đảo Nam Shetland và mũi tây bắc của Nam Cực. Trong khu vực này, mảng kiến ​​tạo Phoenix đang chìm xuống bên dưới mảng lục địa Nam Cực, tạo ra một mạng lưới các đới đứt gãy, kéo giãn một số phần của vỏ Trái đất và mở ra các vết nứt ở những nơi khác./.

PV