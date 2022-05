Giới chuyên gia lo ngại về các biến thể mới

Các nhà khoa học thuộc Đại học Ben Gurion của Israel vừa cảnh báo, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể tự tiêu biến trong vài tháng tới, song biến thể Delta có nguy cơ xuất hiện trở lại.

TTXVN dẫn báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia Israel đăng trên tạp chí Science of the Total Environment nêu rõ: Biến thể Delta có khả năng loại bỏ các biến thể xuất hiện trước đó là Alpha, Beta và Gamma, trừ Delta. Báo cáo nhấn mạnh Delta vẫn lưu hành trong cộng đồng có hệ miễn dịch yếu và có thể tái xuất hiện hoặc tạo ra một biến thể mới, tiếp tục gây làn sóng lây nhiễm ở Israel. Các nhà khoa học khuyến nghị người dân Israel duy trì đeo khẩu trang, dù quy định này đã được dỡ bỏ.

Giới chuyên gia cũng lo ngại tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng trở lại tại Nam Phi có thể báo hiệu về diễn biến mới của đại dịch trên toàn cầu. Số ca mắc giảm mạnh sau khi đạt đỉnh trong "làn sóng Omicron" cuối năm 2021, song trong tuần qua bất ngờ tăng gần 3 lần so với mức trung bình của 2 tuần trước đó. Các chuyên gia cho rằng, sự gia tăng đột biến này có liên quan đến 2 dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

Các nhà khoa học Nhật Bản cũng vừa phát hiện đột biến mới trên protein gai của biến thể phụ BA.2 thuộc Omicron ở cùng vị trí giống với đột biến trên biến thể Delta. Nhóm nghiên cứu của Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo phát hiện khi phân tích ADN của các mẫu bệnh phẩm lấy từ 116 bệnh nhân đã được chữa trị trong vòng ba tháng cho tới giữa tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ liệu đột biến mới có làm tăng khả năng lây lan của BA.2 hay không.

Nhằm sớm kiểm soát dịch Covid-19 lây lan, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc triển khai xét nghiệm acid nucleic 3 lần liên tiếp đối với tất cả người sống và làm việc tại 12 quận của thành phố. Cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh cho biết, các vòng xét nghiệm acid nucleic trên diện rộng được triển khai từ hôm 25/4 đã giúp phát hiện và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) tiếp tục giai đoạn 2 nới lỏng hạn chế xã hội vì Covid-19. Từ ngày 5/5, nhà hàng được phục vụ khách ăn tại chỗ đến 0 giờ sáng, số khách tối đa mỗi bàn được tăng lên 8 người, giới hạn tiệc tối đa lên 120 người. Chính quyền cũng cho phép mở cửa trở lại các bể bơi và bãi biển, người dân không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời.

Bộ Y tế Thái Lan thông báo, thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, sau khi tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh. Ngày 3/5 là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan ghi nhận số ca Covid-19 dưới 10.000 người, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Việc chuyển sang các biện pháp kiểm soát bệnh đặc hữu sẽ tập trung quản lý những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

New Zealand đã chính thức mở cửa trở lại biên giới với du khách từ khoảng 60 quốc gia từ ngày 2/5. Bộ Du lịch New Zealand cho biết, đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của New Zealand trên bản đồ du lịch thế giới và hệ thống giao thương quốc tế.

Theo nhandan.com.vn