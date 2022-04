WHO bổ sung hai biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11-4 thông báo cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.

Cụ thể, WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5, biến thể “cùng lứa” với của biến thể phụ gốc BA.1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi. WHO đã theo dõi biến thể phụ BA.1 và BA.2, hiện chiếm chủ đạo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, cũng như biến thể phụ BA.1.1 và BA.3. WHO cho biết đã bắt đầu theo dõi các biến thể phụ này bởi “những đột biến mới này cần được nghiên cứu sâu hơn để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch”. Tất cả các loại virus thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, chỉ có một số biến thể tác động tới khả năng lây lan hoặc lẩn trốn được khả năng miễn dịch có được nhờ tiêm phòng hoặc sau khi mắc bệnh, hay mức độ nghiêm trọng của bệnh do các biến thể phụ này gây ra.

Bão nhiệt đới Megi gây thiệt hại nghiêm trọng tại Philippines

Nhà chức trách Philippines ngày 11-4 cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra, khi cơn bão nhiệt đới này đổ bộ khu vực bờ biển phía Đông và Nam của nước này.

Cơn bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ Philippines ngày 10-4 với sức gió lên đến 65 km/h. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tràn vào quốc gia Đông Nam Á này mùa hè năm nay. Theo Cơ quan phụ trách các vấn đề thiên tai tại thành phố Baybay thuộc tỉnh Leyte, miền Đông Philippines, mưa lớn đã gây lở đất và làm ảnh hưởng tới 10 cộng đồng dân cư ven núi. Các vụ lở đất tại đây khiến 22 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức khu vực Davao ở miền Nam Philippines cho biết 3 người tại đây đã bị nước lũ cuốn trôi, trong khi ít nhất 6 người khác vẫn đang mất tích./.

