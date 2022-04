Nhiều nước dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế

Chính phủ Brazil thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng trong những ngày tới nhằm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường. Cho đến nay, hơn 660.000 người nước này đã chết do Covid-19. Tuy nhiên, số người mắc và chết do Covid-19 tại nước này đã giảm mạnh sau khi chính quyền đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, với khoảng 75% trong số 212 triệu người dân tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19.

Brazil thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng.

Brazil cũng nới lỏng hạn chế đối với các du khách quốc tế, dỡ bỏ quy định cách ly 14 ngày đối với du khách nước ngoài đã tiêm vắc-xin.