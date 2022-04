Nga ứng phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây

Tại cuộc họp nội các Nga ngày 14/4, Chính phủ nước này tập trung xem xét việc phân bổ quỹ trợ cấp cho các hãng hàng không Nga bị thất thu do lệnh trừng phạt từ phương Tây. Điều này đã được đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Nga, tờ báo Nga “Komsomolskaya Pravda” cho biết.

Theo nguồn tin này, hiện Chính phủ Nga đang xem xét phân bổ quỹ trợ cấp cho các hãng hàng không Nga, “nhằm bù đắp một phần chi phí hoạt động của các sân bay ở miền nam và miền trung nước này trong thời gian áp dụng chế độ hạn chế bay tạm thời”.

Một ngày trước đó, Chính phủ Nga cũng đã thông qua các quy tắc tạm thời về việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không Nga đối với nhà cung cấp thiết bị hàng không từ các nước không thân thiện. Theo đó, việc mua và thuê máy bay sẽ được thực hiện bằng đồng ruble Nga.

Đầu tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép các hãng hàng không nước này thanh toán tiền thuê máy bay bằng đồng ruble, song chỉ áp dụng đối với các công ty phương Tây đến từ “các quốc gia không thân thiện”. Cụ thể, nếu như trước đây các hãng hàng không Nga phải thanh toán bằng ngoại tệ, thì nay sẽ thanh toán bằng nội tệ. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ở các ngân hàng trong nước, bằng với khoản thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng được quy đổi thành ruble, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Nga vào ngày thanh toán.

Phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành hàng không Nga vào ngày 26/2, theo đó cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng cho Nga. Ngoài ra, phương Tây cũng áp đặt lệnh cấm các công ty châu Âu cũng như các hãng bảo hiểm cung cấp bảo trì, bảo hiểm cho Nga. Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa 21 hãng hàng không Nga vào “danh sách đen” an ninh hàng không, với lý do rằng máy bay của các hãng hàng không này không đáp ứng “tiêu chuẩn an toàn quốc tế”.

Tuy nhiên, bộ phận truyền thông của hãng hàng không Nga “Yakutia Airlines” mới đây cho biết, mặc dù đã bị EC đưa vào danh sách đen, song công việc của hãng vẫn sẽ tiếp tục như bình thường. Tổng Giám đốc hãng hàng không này, ông Andrey Vinokurov cho biết: “Hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hàng không đối với máy bay của Yakutia Airlines vẫn có giá trị pháp lý theo luật hàng không của Nga và luật pháp quốc tế”. Ông Vinokurov cho biết thêm rằng, quyết định lập “danh sách đen” của Ủy ban châu Âu được đưa ra “ không dựa trên bất kỳ căn cứ nào liên quan đến tình trạng kỹ thuật của đội máy bay”.

Trong một nỗ lực liên quan ứng phó các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào ngành năng lượng Nga, ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga có thể dễ dàng chuyển hướng xuất khẩu các nguồn năng lượng khổng lồ của mình từ phương Tây sang các nước khác, trong khi tiếp tục gia tăng tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than đá tại thị trường nội địa. Hãng tin Nga Interfax cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định thay vì thị trường phương Tây, Nga có thể tăng cường tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt ở thị trường trong nước và các thị trường nước ngoài khác, những nơi thực sự cần nguồn năng lượng của Nga. Bên cạnh đó tăng cường chế biến nguồn nguyên liệu thô, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của những quốc gia khác, ngoài châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức để thảo luận về tình hình phát triển ở vùng Bắc Cực, ông Putin lưu ý “các quốc gia không thân thiện” đã từ chối hợp tác bình thường, gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng nguồn năng lượng của Nga, cũng như làm ảnh hưởng đến hàng triệu người tiêu dùng châu Âu, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự, giá cả và lạm phát đều tăng vọt tại châu Âu và Mỹ, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Tổng thống Putin cũng thừa nhận “tình hình hiện nay đã gây ra những khó khăn nhất định cho nước Nga, song cũng mở ra những cơ hội thay thế mới”. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Nga có mọi nguồn lực và khả năng để nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế. Trong dài hạn, theo Tổng thống Putin, nước Nga còn tăng cường hơn nữa khả năng tự cường trước những yếu tố bên ngoài.

Theo nhandan.com.vn