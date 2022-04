Nga ủng hộ tuyệt đối và sẵn sàng bảo vệ Belarus trước mọi cuộc tấn công

Phát ngôn viên điện Kremlin - Dmitry Peskov, khẳng định sự ủng hộ về mặt quân sự của Nga dành cho Belarus là tuyệt đối và Moscow xem bất cứ cuộc tấn công nào vào Minsk đều ngang hàng với một cuộc tấn công vào Nga.

Ông Peskov tuyên bố trên truyền hình Belarus hôm 2-4: “Hai nước chúng tôi thống nhất bằng các nghĩa vụ với nhau về quốc phòng, trước tiên là trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh của chúng tôi, và thứ hai, trong khuôn khổ mạng lưới Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Lẽ tự nhiên, bất cứ cuộc tấn công nào vào bất cứ thành viên nào của CSTO, đặc biệt là chống lại đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, sẽ tương đương với một cuộc tấn công vào Liên bang Nga”. Đồng minh gần gũi nhất của Nga mà ông Peskov nói ở đây là Belarus. Phát ngôn viên điện Kremlin khẳng định: “Giữa Nga và Belarus có sự ủng hộ tuyệt đối dành cho nhau. Đây là sự ủng hộ tuyệt đối thường xuyên và không ai phải nghi ngờ điều đó cả”.

Malaysia tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cảnh

Bộ Nội vụ Malaysia vừa tái kích hoạt danh sách các cá nhân cấm nhập cảnh do phạm tội khi quốc gia Đông Nam Á này tái mở cửa biên giới từ ngày 1-4. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hamzah Zainudin cho hay quyết định này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia ở mức cao nhất. Theo ông, Malaysia không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và bản “danh sách đen” nhằm đảm bảo các cá nhân thuộc diện cấm nhập cảnh không thể vào nước này. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng cho biết các cơ quan an ninh đã được chỉ thị chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước để tăng cường an ninh tại các điểm nhập cảnh sau khi chính phủ quyết định mở lại biên giới. Song song với đó, cơ quan chức năng Malaysia cũng siết chặt việc kiểm soát biên giới nhằm hạn chế các hoạt động buôn lậu, đặc biệt là buôn bán ma túy. Theo đó, các đối tượng phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại tại Nhật Bản

Báo cáo mới nhất của Chính phủ Nhật Bản cho biết, chưa đầy 2 tuần sau khi Nhật Bản gỡ bỏ các biện pháp ứng phó dịch bệnh khẩn cấp cùng với một các biện pháp hạn chế khác, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã gia tăng tại 44 trong tổng số 47 tỉnh của nước này. Ngày 2-4, Nhật Bản ghi nhận 48.825 ca mắc mới, tăng 1.500 ca so với tuần trước đó do sự lây lan mạnh của “biến thể tàng hình” BA.2 của Omicron. Trước đó, ngày 22-3, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 trọng điểm trên toàn quốc. Song song với việc dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm, Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng dần các biện pháp hạn chế nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố hệ thống y tế, tăng cường năng lực xét nghiệm và dự trữ thuốc để chuẩn bị đối phó với các làn sóng lây nhiễm khác trong tương lai./.

