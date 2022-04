Mỹ, Anh không tham dự một số cuộc họp G20 nhằm phản đối Nga

Trước thông tin Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov sẽ dẫn đầu đoàn Nga tham dự các phiên họp G20, ngày 19-4, một quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ không tham dự một số cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong tuần này tại Thủ đô Washington do có sự tham dự của Nga. Nguồn tin trên nhấn mạnh rằng cả Bộ trưởng Tài chính Yellen và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều đã nói rõ rằng Nga không thể hoạt động bình thường trong nền kinh tế toàn cầu và điều này bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế cũng như những hoạt động nhóm họp của G20. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cũng sẽ không tham dự một số cuộc họp của Nhóm G20 trong tuần này nếu Nga tham dự.

Tìm kiếm giải pháp về vấn đề người tị nạn Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 19-4 đã họp cập nhật tình hình người tị nạn Ukraine và tìm kiếm giải pháp nhân đạo trước mắt để hỗ trợ những người dân này. Phát biểu trực tuyến trước HĐBA từ Hungary, Phó Cao ủy LHQ về người tị nạn Kelly T. Clements kêu gọi HĐBA bỏ qua những bất đồng để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bà cập nhật tình hình những người dân Ukraine đang tị nạn ở các nước láng giềng đã bắt đầu được tham gia các chương trình giáo dục, y tế của nước sở tại và hòa nhập dần với xã hội mới. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 13 triệu người đang mắc kẹt ở những khu vực chiến sự nguy hiểm, không thể thoát ly và cũng không tiếp cận được với viện trợ của cộng đồng quốc tế, do đó rất cần HĐBA sớm có quyết sách hỗ trợ phù hợp. Bà kêu gọi HĐBA đảm bảo mở hành lang nhân đạo để các nhân viên LHQ tiếp cận an toàn và không bị cản trở tới các nơi người dân đang cần.

Mexico tiến tới quốc hữu hóa ngành sản xuất lithium

Với việc Hạ viện Mexico vừa thông qua Luật Khoáng sản sửa đổi, Chính phủ nước này đang tiến tới việc quốc hữu hóa ngành thăm dò, khai thác và sản xuất muối lithium. Theo quy định của văn bản luật, Mexico sẽ không cấp giấy phép, ủy quyền hoặc bất kỳ hợp đồng nào cho các công ty nước ngoài khai thác loại khoáng sản quý hiếm này. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ thành lập một cơ quan chức năng chuyên về thăm dò và khai thác lithium, cũng như các khoáng sản khác trong danh sách các khoáng sản chiến lược quốc gia. Cơ quan này phải tuân thủ luật pháp và các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường và quyền của người dân bản địa. Chính phủ sẽ rà soát lại các hợp đồng khai thác lithium được chính quyền trước trao cho các công ty nước ngoài và nếu có sai phạm sẽ tước giấy phép khai thác. Kể từ năm 2021, giá lithium đã tăng mạnh, do nhu cầu cao về khoáng sản này trong ngành công nghiệp chế tạo pin. Từ đầu năm đến nay, giá lithium hydroxide đã tăng 157,85%./.

PV