Iraq mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào IS

Ngày 13/4, các lực lượng an ninh Iraq đã mở chiến dịch quy mô lớn truy quét các tay súng thuộc nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại tỉnh Kirkuk, trong bối cảnh IS tấn công nhiều vị trí quân sự của Iraq tại tỉnh miền bắc này.

Xe của lực lượng an ninh Iraq tập trung gần biên giới Iraq-Syria, ngày 27/1/2022. (Ảnh: Reuters)