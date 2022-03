Trung Quốc tập trung tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay chở 132 người

Chiều 21/3, sau khi xảy ra vụ rơi máy bay chở 132 người, lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Lực lượng cứu hộ tập kết trước khi lên đường tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu khởi động cơ chế ứng phó tình huống khẩn cấp, khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tập trung khắc phục hậu quả; yêu cầu Quốc vụ viện (Chính phủ) cử lãnh đạo đến hiện trường điều phối xử lý, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, rút kinh nghiệm để tăng cường rà soát những nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực an toàn hàng không dân dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động hàng không và an toàn tính mạng người dân.

Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường yêu cầu tập trung mọi nguồn lực tìm kiếm người sống sót và nỗ lực hết sức để cấp cứu người bị thương, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên gia đình người thiệt mạng; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, điều tra nghiêm túc nguyên nhân vụ tai nạn, áp dụng biện pháp hiệu quả để tăng cường quản lý an toàn hàng không dân dụng.

Cục Hàng không dân dụng và Bộ Quản lý ứng phó tình huống khẩn cấp Trung Quốc và các cơ quan liên quan đã cử đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý; đồng thời điều động lực lượng cứu hộ của hai địa phương Quảng Tây và Quảng Đông tham gia tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 14 giờ 38 phút ngày 21/3 (giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu MU5735 của Hãng hàng không Phương đông Trung Quốc (China Eastern Airlines) chở 132 người đang trên hành trình từ thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc và rơi xuống địa phận thành phố Ngô Châu (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây). Chiếc máy bay rơi ở khu vực đồi núi và gây ra cháy rừng. Hiện chưa có thông tin về tình trạng thương vong của những người trên máy bay.

Tính đến thời điểm hiện nay, lực lượng cứu hộ của thành phố Ngô Châu gồm 23 xe cứu hộ, 117 người đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. 538 nhân viên cứu hộ ở các thành phố của Quảng Tây cũng được điều động, đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.

Hãng hàng không Phương đông Trung Quốc đã thiết lập đường dây nóng cung cấp thông tin hỗ trợ gia đình của hành khách trên chuyến bay, đồng thời dừng toàn bộ việc sử dụng các máy bay Boeing 737 trong các chuyến bay của hãng.

