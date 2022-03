Thái Lan tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn sau vụ tai nạn ở Trung Quốc

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết sẽ tiến hành đợt thanh tra về an toàn hàng không nhằm tăng cường giám sát các rủi ro và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan sẽ cử các đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện về chính sách và biện pháp đảm bảo an toàn bay của 5 hãng hàng không khai thác máy bay Boeing 737-800 gồm Nok Air, Thai Lion Air, K-Mile Air, Thai Airways International và Thai Summer Airways. Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan Suttipong cho biết tất cả các máy bay đang khai thác đều phải trải qua các cuộc kiểm tra an toàn và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hàng không. Ông Suttipong cũng cho biết các hãng hàng không phải thông báo ngay cho Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan nếu phát hiện ra bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào.

Trên 3,8 triệu người từ Ukraine đã sang các nước láng giềng

Theo số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 27-3, hơn 3,8 triệu người đã rời Ukraine ra nước ngoài lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này cách đây một tháng. Khoảng 90% trong số này là phụ nữ và trẻ em. Đa số (2,2 triệu người) đã sang Ba Lan, trong khi hơn 500 nghìn người đã đến Romania và gần 300 nghìn người sang Nga.

Cuộc khủng hoảng người đi lánh nạn ở Ukraine là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết hơn 4,3 triệu trẻ em, tương đương 50% số trẻ em của Ukraine - đã buộc phải đi lánh nạn. Trong những ngày gần đây, số người dân sơ tán khỏi Ukraine đã giảm xuống dưới mức 100 nghìn người/ngày và thậm chí có ngày chỉ còn khoảng 50 nghìn người./.

PV