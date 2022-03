Nhà máy Chernobyl vẫn an toàn sau khi bị ngắt điện

Ngày 9-3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine vẫn an toàn sau khi bị ngắt điện.

Theo IAEA, việc mất điện tại nhà máy không có bất kỳ tác động nghiêm trọng nào đến sự an toàn. Tải nhiệt của bể chứa nhiên liệu và khối lượng nước làm mát của nhà máy đủ để giữ nhiệt an toàn mà không cần tới điện. Phía Nga cũng khẳng định, 2 nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Zaporizhzhia tại Ukraine đều vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao Nga đã bác thông tin phía Ukraine đưa ra trước đó, rằng lượng phóng xạ tại Nhà máy Chernobyl đã tăng lên 20 lần.

Ứng viên Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc

Theo Hãng thông tấn Yonhap, kết quả 99,04% số phiếu đã kiểm do Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) công bố tính tới 2h sáng 10-3 (theo giờ Việt Nam) cho thấy ứng cử viên Yoon Suk-yeol đã giành được 48,61% số phiếu ủng hộ, so với 47,79% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ cầm quyền.

Theo NEC, kết quả này đồng nghĩa với việc ông Yoon Suk-yeol đã được bầu làm Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc. Ông Yoon Suk-yeol ngay sau khi NEC công bố kết quả đã có bài phát biểu từ trụ sở đảng PPP để cảm ơn cử tri và người ủng hộ.

EU họp thượng đỉnh, bàn về Ukraine, năng lượng Nga

Ngày 10-3, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu gặp nhau tại Versailles, Pháp để họp thượng đỉnh, dự kiến kéo dài trong 2 ngày, để thảo luận về tình hình Ukraine và bàn về giải pháp giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Cuộc họp diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden áp lệnh cấm nhập khẩu dầu và năng lượng khác từ Nga khiến giá dầu tiếp tục đà tăng kỷ lục. Theo Chuyên gia năng lượng Thierry Bros, thành viên của Hội đồng tư vấn khí đốt EU - Nga, EU đang phụ thuộc vào Nga với 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên, để cung cấp năng lượng không chỉ cho các hộ gia đình mà còn cả các nhà máy. Do đó, để ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ là rất khó khăn với châu Âu. Ngoài ra, cuộc họp thượng đỉnh EU còn thảo luận về mối quan hệ giữa khối này và Ukraine sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập./.

PV