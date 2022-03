Mỹ cảnh báo nguy cơ bùng phát đợt dịch mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ xác định, biến thể phụ BA.2 của Omicron là nguyên nhân gây ra hơn một phần ba số ca mắc Covid-19 tại Mỹ trong tuần qua.

Theo TTXVN, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci (A.Phao-xi) cảnh báo, Mỹ có thể lại đối mặt tình trạng số ca nhiễm tăng cao kỷ lục. Việc ngày càng nhiều bang tại Mỹ dừng cập nhật số liệu liên quan Covid-19 và việc người dân tự xét nghiệm tại nhà không được thống kê đầy đủ dẫn đến tình trạng chủ quan, có thể khiến đại dịch lại bùng phát.

Giới chuyên gia Mỹ kêu gọi không chủ quan về dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Tại nhiều bang ở Mỹ, như Arizona, Hawaii, Kentucky, Nevada..., việc cập nhật số liệu về Covid-19 gần như đã chấm dứt. Trong khi đó, theo hướng dẫn của CDC Mỹ hồi tháng 2, hầu hết người dân Mỹ không bị bắt buộc đeo khẩu trang, bởi mức độ lây nhiễm đã xuống rất thấp và người dân đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Hiệp hội Du lịch Mỹ kêu gọi Chính phủ Mỹ bỏ yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ và dỡ quy định bắt buộc đeo khẩu trang từ ngày 18/4 tới, hoặc thông báo kế hoạch và lộ trình dỡ bỏ. Hiệp hội cũng đề nghị CDC của Mỹ ngừng đưa ra khuyến nghị về tránh đi du lịch đối với người đã tiêm phòng đầy đủ, tránh khuyến cáo lệnh cấm đối với công dân đến từ một số nước.

Trong khi đó, Australia đang xem xét bỏ quy định du khách phải xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Thủ tướng Australia Scott Morrison (X.Mo-ri-xơn) nhấn mạnh, việc loại bỏ yêu cầu trên là cột mốc quan trọng đối với Australia. Các nhà chức trách Australia xúc tiến triển khai tiêm mũi vắc-xin thứ 4 cho người dân.

Tại Tây Ban Nha, những người mắc Covid-19 không có biểu hiện hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ sẽ không phải cách ly 7 ngày. Việc xét nghiệm bắt buộc chỉ được yêu cầu thực hiện với những người có nguy cơ lây nhiễm cao, như người trên 60 tuổi, phụ nữ có thai hoặc những người mắc bệnh suy giảm miễn dịch.

Tại Gruzia, từ ngày 28/3, việc đeo khẩu trang tại không gian ngoài trời sẽ không còn là quy định bắt buộc; hạn chế về số lượng người tại các cơ sở ăn uống, các sự kiện được dỡ bỏ; hình thức làm việc ở nhà sẽ chấm dứt. Công dân Gruzia trở về nước không có kết quả xét nghiệm PCR cũng không phải tự cách ly.

Theo các nhà khoa học, thời gian vi-rút SARS-CoV-2 tồn tại trong cơ thể người mắc Covid-19 do nhiễm biến thể Omicron không ngắn hơn so với người nhiễm biến thể khác, do đó vẫn cần thiết quy định cách ly tối thiểu từ 5 đến 7 ngày. Ðại học Groningen (Hà Lan) công bố kết quả nghiên cứu cho rằng, người nhiễm Omicron có thể lây truyền vi-rút cho người khác trong thời gian 2 ngày trước khi bắt đầu có biểu hiện và kéo dài đến 7 ngày sau khi phát bệnh.

Theo nhandan.com.vn